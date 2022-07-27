Постой, паровоз: нужно ли переименовывать Киевский вокзал

В Госдуме предложили переименовать Киевский вокзал в Москве в Брянский. С такой инициативой выступил депутат от ЛДПР Василий Власов, направивший предложение в столичную мэрию. Другие парламентарии отнеслись к идее настороженно, а некоторые раскритиковали ее. Нужно ли переименовывать объекты в ответ на смену топонимов на Украине и в какую сумму это обойдется, разбирались «Известия».

Историческое название

Депутат от ЛДПР Василий Власов выступил с инициативой переименовать Киевский вокзал в Брянский, тем самым вернув ему историческое название. Он предложил дать москвичам право выбрать название вокзала и вынести вопрос о переименовании на голосование в приложении «Активный гражданин».

«Наша инициатива заключается в том, чтобы администрация города вынесла на голосование этот вопрос. Если москвичи поддержат, я буду рад. А захотят оставить Киевский — никто ничего менять не будет», — пояснил Власов.

По его словам, вокзалу предлагается вернуть первоначальное имя, которое он носил с 1899 по 1934 год. Новое название было выбрано в связи с магистральным направлением железной дороги.

Точечная история Брянский вокзал в Москве, 1899 год Фото: Commons.wikimedia.org

«Наши оппоненты на Украине выдумывают название, лишь бы оно никак не связано было с Россией и русскими людьми. В случае с Киевским вокзалом мы просто возвращаем историческое название», — заключил депутат Госдумы.

Неоднозначная идея

Между тем идея переименовать Киевский вокзал в Брянский получила неоднозначную реакцию. Многие политики и общественные деятели раскритиковали инициативу депутата Власова.

Так, член Совета по правам человека (СПЧ) при президенте России Кирилл Кабанов заявил, что такое предложение в нынешней ситуации недопустимо. «Такие предложения ставят нас на один уровень с озлобленными человекоподобными существами с промытыми мозгами», — написал Кабанов в своем Telegram-канале.

Зампред комитета по региональной политике и МСУ, депутат фракции КПРФ Михаил Матвеев выступил с заявлением, что все «украинские» названия нужно сохранить, поскольку «Киев — мать городов русских».

Точечная история Художественное панно «Народные гуляния в Киеве» на станции метро «Киевская» Фото: Агентство городских новостей «Москва»

«Это удел национально закомплексованных народов — всё переименовывать, чтобы насолить соседу. А русские — великая нация и этим не страдает. Все названия должны остаться, включая киевский торт и котлету по-киевски. Не говоря уж о вокзале и улицах. Это не чужие названия, это наши названия», — высказался он.

Депутат Госдумы Евгений Попов в беседе с «Известиями» отметил, что тоже не понял, для чего нужно переименовывать Киевский вокзал и как это улучшит жизнь россиян.

— Зачем уподобляться киевским властям в угоду временной конъюнктуре? [В Киеве] живут замечательные люди, многим из них запудрили голову, но всё это временно, а связи наши вечны. Потому пусть будет Киевский вокзал, — сказал он. — А что касается инициаторов — давайте все-таки заниматься реальными делами. Главная задача депутата — повышать качество жизни граждан. Я не вижу, как оно повысится после переименования вокзала в Брянский.

Сам автор инициативы в своем Telegram-канале подчеркнул, что речь идет именно о возвращении вокзалу первоначального названия, которое ему дали «архитекторы, строители и руководство Российской империи».

«Я за то, чтобы люди знали и помнили историю. Историческая справедливость должна быть восстановлена, ведь в Российской империи он назывался именно Брянским», — заключил Василий Власов.

«Вопрос большой дискуссии»

Как сказал в беседе с «Известиями» председатель комиссии общественной палаты РФ по территориальному развитию и местному самоуправлению Андрей Максимов, переименование объектов — всегда вопрос большой общественной дискуссии. Эта тема обычно раскалывает общественное мнение и позволяет обнаружить несколько противоположных позиций.

Потому, по мнению Максимова, о переименовании стоит говорить в тех случаях, когда это действительно важно для местного сообщества, когда название подчеркивает историческую память и когда новая позиция консолидирует сообщество, а не разбивает его на части. Переименование должно быть исключительной, а не массовой практикой.

Точечная история Киевский вокзал Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

— Когда мы понимаем, что, например, существующее название неадекватно и не поддерживается жителями, а с другой стороны есть какой-то явный исторический символ, в том числе прежнее наименование этой улицы, площади, сквера, тогда только этот вопрос может быть поднят, — объясняет председатель комиссии ОП.

В то же время, считает он, «отвечать своей глупостью на чужую» — не тот метод, который сегодня нужно использовать. Безусловно, та историческая связь, которая существует между славянскими народами, не может быть прервана в связи с действиями властей Украины, которые мы наблюдаем. Но конфликты со временем уйдут, а историческая традиция дружбы, которую сегодня пытаются отрицать и прервать по политическим причинам, должна быть восстановлена.

— На безумную волну переименований с той стороны российско-украинской границы не нужно отвечать нашей волной переименований, — уверен собеседник «Известий».

Как переименовывают улицы и объекты

Переименование улиц и других объектов городской инфраструктуры — это прерогатива муниципальных властей, органов местного самоуправления. Существует федеральный закон «О наименованиях географических объектов», но к географическим объектам в России относятся только населенные пункты, горы, реки и моря.

— Механизм переименования улиц, площадей и других внутренних структурных элементов городской среды и планировки в каждом городе и муниципальном районе свой. Как правило, принимается то или иное положение, для рассмотрения предложений создается специальная комиссия. В положении обозначается перечень инициаторов процедуры переименования: ими могут быть группа граждан, органы местного самоуправления, общественные структуры , — рассказывает Андрей Максимов.

Точечная история Фото: РИА Новости/Илья Питалев

Часто в таких случаях проводят историко-культурную экспертизу и действуют некоторые ограничения на переименование. Последние вводятся из-за конфликтов, которые возникают в связи с предложением дать объекту новое название: это заставляет города и районы сокращать сам перечень ситуаций, при которых переименование возможно в принципе.

— Например, устанавливается, что основанием для переименования может быть присвоение имени выдающегося человека, который жил и работал или скончался в этом месте, или восстановление исторического наименования улицы, — поясняет собеседник «Известий». — Как правило, устанавливается перечень, сдерживающий процесс ненужного и часто необоснованного переименования. Историко-культурная, архитектурная, лингвистическая экспертиза может помочь склонить общественное мнение и представительный орган в пользу той или иной стороны.

Отдельные объекты в Москве, ранее безымянные, получили этим летом названия. Так, с 8 июля городская территория между Проточным переулком и съездом на улицу Новый Арбат (рядом с посольством Великобритании), ранее безымянная, стала площадью Луганской Народной Республики. За название проголосовали москвичи, пользователи портала «Активный гражданин».

Ранее, 22 июня, также в результате интернет-голосования москвичей в столице появилась площадь Донецкой Народной Республики. Так назвали территорию на пересечении Конюшковской улицы и Большого Девятинского переулка в Пресненском районе (рядом с посольством США).

Сколько стоит переименование

Как отмечают эксперты, исследований финансовых расчетов, которые позволяют установить, сколько переименований произошло в Москве или всей России за последние несколько лет и сколько это стоило или может стоить в будущем, не проводилось. При этом можно сказать, что затраты на смену названия улицы вряд ли исчисляются крупными суммами по меркам местных бюджетов.

— Вопрос в том, насколько обоснованно их использование. Если это несколько миллионов рублей, а это вполне реальная ситуация, то это те расходы, на которые можно много чего сделать в городской среде. А если десятки миллионов — нужно иметь надежное обоснование, чтобы эти деньги потратить , — рассуждает Андрей Максимов.

Точечная история Здание гостиницы «Украина» в Москве Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

По его словам, расходы могут различаться в зависимости от масштаба переименования. Затраты на переименование вокзала, которое требует изменений в программном обеспечении железных дорог, во всех расписаниях, во многих базах данных, будут очень существенными и не только ограничатся расходами бюджетов, но и расходами многих компаний, которые могут переложить их на конечных потребителей.

Как часто в России переименовывают улицы

В последний раз большая волна переименований улиц и объектов в России произошла в конце 1990-х годов, и больше всего она охватила Москву. После этого массовых изменений названий улиц, скверов и площадей не было — из-за сложности процедуры и описанных выше причин, говорит Андрей Максимов.

— Теперь это разовые, точечные истории и их немного. Например, попытка системно переименовать все исторические улицы центра города Таруса в Калужской области, который сохраняет свою историческую среду XIX века, — рассказывает собеседник «Известий». — Городские власти хотели придумать новые, адекватные наименования в историческом стиле для тех улиц, которые появились уже в советское, постсоветское время и старых наименований не имели. Этот прецедент был достаточно красивым — казалось, что если в Тарусе улицы будут называться Спасская или Московская, то мы получим более цельное восприятие этого города. Но, к сожалению, даже эта ситуация в городе, который является историческим поселением, не нашла поддержки местных жителей. Многие выступили против, и местная власть была вынуждена отказаться от проекта.

Точечная история Фото: РИА Новости/Виталий Аньков