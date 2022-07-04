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Москвичи выбрали место у посольства Великобритании для наименования в честь ЛНР

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Фото: Агентство городских новостей «Москва»/Сергей Ведяшкин
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Пользователи портала «Активный гражданин» проголосовали за переименование территории вдоль Смоленской набережной между Проточным переулком и съездом на улицу Новый Арбат в честь Луганской Народной Республики (ЛНР). Об этом 4 июля сообщили на официальном сайте мэра Москвы, указав, что место расположено вблизи посольства Великобритании.

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«Горожане решили назвать в честь Луганской Народной Республики территорию вдоль Смоленской набережной между Проточным переулком и съездом на улицу Новый Арбат. Голосование прошло в проекте «Активный гражданин». В нем приняли участие 109 603 человека. Выбранный большинством вариант набрал 56,85% голосов», — говорится на сайте.

Помимо выбранного варианта предлагались также территория вдоль улицы Академика Пилюгина между Ленинским проспектом и Воронцовским парком — за нее проголосовали 10,64%; локация вдоль Большого Ржевского переулка вблизи примыкания улицы Малая Молчановка — 13,78%, а также вариант доверить вопрос выбора места специалистам. Он набрал 18,73% голосов.

О том, что проект «Активный гражданин» предложил москвичам выбрать место в столице для наименования в честь ЛНР, стало известно 1 июля.

22 июня благодаря участию москвичей в столице появилась Площадь Донецкой Народной Республики. Так назвали территорию на пересечении Конюшковской улицы и Большого Девятинского переулка в Пресненском районе рядом с посольством США. Этот вариант поддержали 44,69% участников (124 536 человек). Среди других названий предлагались «Площадь Защитников Донбасса» и «Площадь Героя России Владимира Жоги».

С 2014 года украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине. 24 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной операции для защиты мирного населения Донецкой и Луганской народных республик.

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