Реклама
Прямой эфир
Общество
Минтруду предложили ввести новую льготу для пенсионеров
Мир
Власти Японии впервые за семь лет объявили режим экономии электричества
Армия
Военные строители реконструируют мемориал Саур-Могила в ДНР
Мир
В Финляндии не увидели потребности размещать у себя силы НАТО в ближайшее время
Общество
Роспотребнадзор снимает введенные в России коронавирусные ограничения
Мир
ВСУ обстреляли Ровеньки из американской РСЗО HIMARS
Мир
Замминистра обороны РФ проинспектировал строительство соцобъектов в Донбассе
Общество
Авиакомпании попросили Минтранс разрешить им вернуть самолеты за рубеж
Спорт
Хабиб Нурмагомедов официально введен в Зал славы UFC
Происшествия
Обнаружен пропавший в Якутии самолет Ан-2
Мир
Советник Шольца предупредил о последствиях в случае отказа от российского газа
Сюжет:

Москвичи выберут место в столице для наименования в честь ЛНР

Москвичи выберут территорию, которую назовут в честь Луганской Народной Республики
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Проект «Активный гражданин» предложил москвичам новое голосовании, в котором предстоит выбрать место в столице для наименования в честь Луганской Народной Республики (ЛНР). Об этом в пятницу, 1 июля, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Сирия приняла решение признать независимость ДНР и ЛНР

«В новом голосовании проекта «Активный гражданин» участники выберут место для присвоения ему названия в честь Луганской Народной Республики. В голосовании четыре варианта ответа», — говорится в сообщении.

Так, дать название «Площадь Луганской Народной Республики» предлагается территории вдоль Смоленской набережной — между Проточным переулком и съездом на улицу Новый Арбат. Назвать в честь ЛНР также предлагается территорию вдоль улицы Академика Пилюгина — между Ленинским проспектом и Воронцовским парком. Получить такое название может и территория вдоль Большого Ржевского переулка вблизи примыкания улицы Малая Молчановка.

Отмечается, что участники проекта могут доверить решение этого вопроса специалистам, выбрав четвертый вариант ответа.

Ранее, в конце июня, благодаря участию москвичей в столице появилась «Площадь Донецкой Народной Республики». Так назвали территорию на пересечении Конюшковской улицы и Большого Девятинского переулка в Пресненском районе рядом с посольством США. Этот вариант поддержали 44,69% участников (124 536 человек). Среди других названий предлагались «Площадь Защитников Донбасса» и «Площадь Героя России Владимира Жоги».

В условиях голосования было отмечено, что в случае победы варианта «Площадь Донецкой Народной Республики» в Москве затем выберут территорию для присвоения названия в честь Луганской Народной Республики. Теперь этот вопрос также вынесен на голосование горожан.

Предложение увековечить на карте столицы память защитников Донбасса в мае было направлено депутатами Мосгордумы. Одновременно в Правительство Москвы поступали многочисленные обращения горожан с различными вариантами названия.

Россия 24 февраля начала проведение операции по защите мирного населения в Донбассе. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, что необходимо для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской Народных Республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а 21 февраля российский лидер подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022