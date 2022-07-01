Москвичи выберут место в столице для наименования в честь ЛНР

Проект «Активный гражданин» предложил москвичам новое голосовании, в котором предстоит выбрать место в столице для наименования в честь Луганской Народной Республики (ЛНР). Об этом в пятницу, 1 июля, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

«В новом голосовании проекта «Активный гражданин» участники выберут место для присвоения ему названия в честь Луганской Народной Республики. В голосовании четыре варианта ответа», — говорится в сообщении.

Так, дать название «Площадь Луганской Народной Республики» предлагается территории вдоль Смоленской набережной — между Проточным переулком и съездом на улицу Новый Арбат. Назвать в честь ЛНР также предлагается территорию вдоль улицы Академика Пилюгина — между Ленинским проспектом и Воронцовским парком. Получить такое название может и территория вдоль Большого Ржевского переулка вблизи примыкания улицы Малая Молчановка.

Отмечается, что участники проекта могут доверить решение этого вопроса специалистам, выбрав четвертый вариант ответа.

Ранее, в конце июня, благодаря участию москвичей в столице появилась «Площадь Донецкой Народной Республики». Так назвали территорию на пересечении Конюшковской улицы и Большого Девятинского переулка в Пресненском районе рядом с посольством США. Этот вариант поддержали 44,69% участников (124 536 человек). Среди других названий предлагались «Площадь Защитников Донбасса» и «Площадь Героя России Владимира Жоги».

В условиях голосования было отмечено, что в случае победы варианта «Площадь Донецкой Народной Республики» в Москве затем выберут территорию для присвоения названия в честь Луганской Народной Республики. Теперь этот вопрос также вынесен на голосование горожан.

Предложение увековечить на карте столицы память защитников Донбасса в мае было направлено депутатами Мосгордумы. Одновременно в Правительство Москвы поступали многочисленные обращения горожан с различными вариантами названия.

Россия 24 февраля начала проведение операции по защите мирного населения в Донбассе. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, что необходимо для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской Народных Республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а 21 февраля российский лидер подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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