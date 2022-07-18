Реклама
Прямой эфир
Мир
В ЛНР заявили о продолжении боев за окрестности Северска
Экономика
ЦБ снизил официальный курс доллара на 19 июля до 57 рублей
Экономика
Путин предрек выход РФ на траекторию опережающего развития
Общество
H&M с 1 августа начнет открывать магазины в России для распродажи
Мир
Захарова ответила на слова Трасс о готовности «осадить» Лаврова
Политика
Путин назвал снижение бедности в России основной целью правительства
Мир
Силы ДНР взяли Авдеевку в полукольцо
Экономика
«Газпром» сообщил о новом рекорде объема поставок газа в Китай по «Силе Сибири»
Мир
Кулеба заявил, что переговоры с Россией возможны после ее поражения
Интернет
Суд назначил Google новый оборотный штраф в 21 млрд рублей
Мир
Чехия выступила за пересмотр основ отношений России и Евросоюза
Сюжет:

В Нью-Йорке поддержали идею переименовать улицу в Бруклине в честь Украины

В Нью-Йорке поддержали идею переименовать Брайтон-Бич-Авеню в Украинский путь
0
Фото: Global Look Press/Li Muzi
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Городской совет Нью-Йорка одобрил законопроект о переименовании Брайтон-Бич-Авеню и Кони-Айленд-Авеню в Бруклине в Украинский путь — Ukrainian Way. Об этом написал представитель Украины при ООН Сергей Кислица 18 июля в Twitter.

«На Украине господствующей идеологией стал нацизм в обработке Бандеры»
Экс-премьер страны Николай Азаров — о денацификации и отношении людей к специальной военной операции РФ

22 апреля стало известно, что часть улицы Коруновачни в Праге (Чехия), где расположено посольство России, переименовали в улицу Украинских героев.

5 марта рижская дума приняла решение переименовать улицу, на которой расположено посольство России в Латвии, в улицу Независимости Украины.

2 марта канадский депутат Чарли Энгус выступил с предложением переименовать улицу в Оттаве, на которой находится посольство России, в честь президента Украины Владимира Зеленского.

В городах ряда стран начали переименовывать улицы на названия, связанные с Украиной, в знак поддержки Киева на фоне российской спецоперации по защите мирного населения Донбасса, начавшейся 24 февраля.

Спецоперация началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022