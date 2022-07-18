В Нью-Йорке поддержали идею переименовать улицу в Бруклине в честь Украины

Городской совет Нью-Йорка одобрил законопроект о переименовании Брайтон-Бич-Авеню и Кони-Айленд-Авеню в Бруклине в Украинский путь — Ukrainian Way. Об этом написал представитель Украины при ООН Сергей Кислица 18 июля в Twitter.

22 апреля стало известно, что часть улицы Коруновачни в Праге (Чехия), где расположено посольство России, переименовали в улицу Украинских героев.

5 марта рижская дума приняла решение переименовать улицу, на которой расположено посольство России в Латвии, в улицу Независимости Украины.

2 марта канадский депутат Чарли Энгус выступил с предложением переименовать улицу в Оттаве, на которой находится посольство России, в честь президента Украины Владимира Зеленского.

В городах ряда стран начали переименовывать улицы на названия, связанные с Украиной, в знак поддержки Киева на фоне российской спецоперации по защите мирного населения Донбасса, начавшейся 24 февраля.

Спецоперация началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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