Норвегия переименовала Белоруссию

Глава МИД Норвегии Анникен Хюитфельд сообщила, что власти страны решили переименовать Белоруссию из Hviterussland (Белая Россия) в Belarus. Об этом она написала 29 мая в Twitter.

По ее словам, таким образом Норвегия хочет поддержать борьбу за демократию.

«С сегодняшнего дня, Международного дня солидарности с Белоруссией, мы больше не используем название Hviterussland на норвежском языке. Я была счастлива вчера сказать об этом лидеру демократического движения Светлане Тихановской», — написала она.

Старое название Белоруссии на норвежском языке — Hviterussland дословно переводилось как «Белая Россия»: от норвежского hvite — «белый», Russland — «Россия».

Тихановская написала в Twitter, что находит решение норвежского правительства не только символическим, но также означающим постоянную поддержку демократии в Белоруссии.

Ряд стран Запада отказываются признавать легитимную власть в Белоруссии и оказывают поддержку беглой представительнице оппозиции Тихановской. Президент республики Александр Лукашенко после массовых протестов в стране не раз указывал на роль Запада в случившемся и попытках подлить масла в огонь.

28 января белорусский лидер заявил, что был готов, что на выборах главы государства в 2020 году победит другой человек, однако, по словам политика, его оппоненты оказались жуликами.