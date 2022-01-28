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Лукашенко назвал своих оппонентов на выборах президента в 2020 году жуликами

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко 28 января заявил, что был готов, что на выборах главы государства в 2020 году победит другой человек, однако, по словам политика, его оппоненты оказались жуликами.

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«Слава богу, что я не ушел от последних выборов. Помните, я говорил: «Подпишитесь за альтернативных кандидатов». <...> Никого я не гнобил, никого я не сажал, чтобы он не был президентом, ни Виктора Бабарико, никого. Это были жулики. И они там [в заключении] находятся, потому что были жуликами. Им было предложено: деньги верните, наворованное отдайте. Так они еще до сих пор советуются: вернуть или не вернуть», — сказал он.

Белорусский лидер добавил, что его дальнейшее президентство будет зависеть от развития ситуации в стране. Вместе с тем он отметил, что является сторонником двух президентских сроков.

«Если они навяжут нам войнушку, какие выборы, куда я денусь? Я возьму в руки пулемет и пойду впереди», — добавил он.

2 декабря 2021 года Лукашенко сообщил, что принятое им решение баллотироваться на пост президента Белоруссии на выборах в августе 2020 года было самым важным в его жизни.

Политик отметил, что белорусское руководство ни в коей мере не пыталось подтасовать результаты голосования. По его словам, «он хотел бы взглянуть в глаза того объективного человека, который сказал бы, что президентские выборы 2020-го были фальсифицированы».

После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК республики, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Итоги голосования не признали США и страны ЕС.

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская также не согласилась с итогами выборов, призвала мировое сообщество поддержать демонстрантов и покинула страну. В октябре того же года была объявлена белорусскими властями в межгосударственный розыск.

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