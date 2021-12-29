Всем миром: как изменится конституция Белоруссии

В Белоруссии обнародован проект изменений и дополнений в конституцию для обсуждения населением. Среди них — создание нового высшего органа народовластия, изменение полномочий президента, каденции парламента и многое другое. «Известия» рассказывают о главных поправках .

Новый орган власти

В Белоруссии опубликованы для всенародного обсуждения предлагаемые поправки к действующей конституции.

Принятие поправок пройдет путем одобрения на референдуме, если «за» проголосуют более половины граждан, пришедших на участки. Референдум запланирован на вторую половину февраля 2022 года. Решение избирателям предстоит принимать в отношении всего пакета изменений .

Поправками предлагается создание Всебелорусского народного собрания (ВНС) — высшего представительного органа народовластия. Порядок формирования ВНС будет установлен дополнительным законом, который предстоит принять в течение года. Пока известно, что делегатами смогут стать как президент страны, так и сотрудники всех органов власти.

Всем миром VI Всебелорусское народное собрание во Дворце Республики в Минске Фото: РИА Новости/Максим Гучек

Возглавит ВНС избираемый делегатами председатель. Период работы органа в одном составе — пять лет. Обязательство собираться для обсуждений и принятия решений — не реже одного раза в год.

Всебелорусское народное собрание наделяется широкими полномочиями, такими как назначение судей Верховного и Конституционного судов, членов Центральной избирательной комиссии. Делегаты будут иметь право объявлять импичмент президенту. Возможные основания — систематическое или грубое нарушения конституции, совершение государственной измены или иного тяжкого преступления.

ВНС получит право определять основные направления внутренней и внешней политики, назначать референдумы, предлагать поправки к конституции, вводить военное положение, рассматривать вопрос о легитимности выборов, вносить в парламент законопроекты.

Президентские полномочия

Президент республики лишится права издания декретов, имеющих силу закона. Однако ему будет разрешено вводить чрезвычайное положение при вооруженных мятежах и массовых беспорядках. Срок полномочий ограничивается двумя пятилетними каденциями. Эти поправки заработают со дня вступления в должность избранного главы Белоруссии. Таким образом, Александр Лукашенко теоретически сможет стать президентом еще дважды.

Претендовать на главный пост ЦИК позволит гражданину Белоруссии старше 40 лет (сейчас — 35 лет), который прожил в стране не менее 20 лет. Кандидат не может иметь когда-либо в прошлом и на момент выдвижения иностранного гражданства, вида на жительство или других документов, дающих право на льготы и преимущества за границей.

Всем миром Президент Белоруссии Александр Лукашенко на церемонии инаугурации в Минске Фото: РИА Новости/Андрей Стасевич

Как ранее заявил Александр Лукашенко, в случае насильственной смерти президента власть перейдет к Совету безопасности во главе с председателем Совета республики.

Бывший президент сможет стать пожизненным членом Совета республики. Его нельзя будет привлечь к ответственности за действия, совершенные в период пребывания в статусе первого лица.

Другие изменения основного закона

Республика Белоруссия запретит совершение военной агрессии со своей территории в отношении других стран. Также поправки предусматривают возможность объявления страны ядерной зоной и изменения нейтрального статуса государства .

Срок полномочий белорусского парламента увеличат с четырех до пяти лет. Распустить его нельзя будет в первый и последний годы работы .

Проект дает Белоруссии право предоставлять убежище иностранцам и лицам без гражданства, подвергающимся преследованию в других странах.

Всем миром Заседание Палаты представителей парламента Белоруссии Фото: РИА Новости/Виктор Толочко

Решения и действия (бездействие) государственных органов и должностных лиц, ущемляющие права и свободы, могут быть обжалованы в суде. Дела в судах рассматриваются судьями единолично, а в отдельных случаях — коллегиально.

Отдельно оговаривается обязанность государства по сохранению исторической̆ правды и памяти о героическом подвиге белорусского народа в годы Великой Отечественной войны. Патриотизм становится долгом каждого гражданина республики.

Что поправки дадут президенту Лукашенко

Белорусский политолог Валерий Карбалевич отметил, что новая конституционная реформа задумывалась как элемент транзита власти, однако обратил внимание на ее противоречивость. Так, Карбалевич считает, что в случае принятия поправок власть действующего президента будет «размазана по двум центрам, оба из которых он возглавляет».

— Полномочия президента уменьшаются, появляются полномочия Всебелорусского народного собрания. Лукашенко хочет быть избран главной Всебелорусского народного собрания, — заявил эксперт.

Всем миром Фото: ТАСС/БелТА/Николай Петров

Российский политолог Андрей Суздальцев также считает, что главное изменение — создание второго уровня власти, Всебелорусского народного собрания с серьезными полномочиями.

— Лукашенко понял, что будущие выборы он проиграет. Поэтому он создал такую надстройку, которую избирать не надо. На посту ее главы он сможет находиться сколько угодно. Он ушел из-под контроля общества.

Форму государственного устройства, вводимую поправками к конституции, эксперт охарактеризовал как монархию, с которой Российской Федерации будет сложно синхронизироваться в формате Союзного государства.

Обновление системы

— По сути, это перезагрузка белорусской политической системы. Чтобы в ближайшие годы она смогла стабильно существовать, в момент транзита власти сработала четко, не было никаких возможностей для насильственного свержения, захвата. Обновленный механизм, который будет определять политическую систему Белоруссии на ближайшие годы, вне зависимости от того, кто будет во главе государства , — сказал «Известиям» белорусский политолог Алексей Дзермант.

Эксперт считает, что поправки совпадают с желаниями большинства белорусов , обеспечивая стабильное эволюционное развитие. Он отметил, что «есть оппозиционная часть с ядром экстремистов, их запросы никто удовлетворять не собирался».

Всем миром Фото: ТАСС/Наталия Федосенко

Дзермант уверен, что большинство граждан страны придут проголосовать и проголосуют за обновленную конституцию.

— Насколько я понимаю, конституционная комиссия хотела учесть все те предложения , которые поступали, в том числе, от граждан и организаций. Попробовали сделать из этого стройный текст. Из того, что опубликовано, видно, что компромиссный вариант был найден , — сказал «Известиям» белорусский политолог Денис Мельянцов.

По его мнению, опубликованный проект дает понять, что власть впервые идет на перераспределение полномочий.