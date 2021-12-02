Лукашенко назвал решение об участии в выборах в 2020 году самым важным в жизни

Самым важным в жизни Александр Лукашенко считает принятое им решение баллотироваться на пост президента Белоруссии на выборах в августе 2020 года. Об этом политик заявил в интервью «РИА Новости» 2 декабря.

«Я был готов к тому, что люди уже избрали своего нового человека. Можно было не идти на эти выборы, но я, простите за нескромность, поступил гениально и прямо перед выборами публично заявил, что просто не могу не идти на них. Так, если вдруг что случится — война, например, переворот в стране или нечто подобное, — а я взял и не пошел выбираться. Если и после голосования это произойдет, вы же меня обвините в том, что я сбежал, что я трус. Слушайте, я прямо как в воду глядел тогда», — сказал Лукашенко.

При этом он подчеркнул, что баллотироваться в президенты решил не потому что считает себя «великим», а лишь потому что честно «защищал свое дело».

«Я свое защищал — всё, что вылепил собственными руками. Правильно сделал или неправильно — тут можно рассуждать как угодно, но я чувствовал, что именно я всё это создал, а потому и защищал его как свое, родное. И вот время уже прошло, а я сейчас говорю всем, что это было самое важное в моей жизни решение, что я принял участие в тех выборах», — заявил белорусский лидер.

Вместе с тем политик отметил, что белорусское руководство ни в коей мере не пыталось подтасовать результаты голосования. По его словам, «он хотел бы взглянуть в глаза того объективного человека, который сказал бы, что президентские выборы 2020-го были фальсифицированы».

«А я, между прочим, даже не вел тогда президентскую кампанию и людям говорил, мол, дорогие мои белорусы, если вы изберете нового президента, а не меня, я на вас совсем не обижусь. Время приходит, и новые люди должны приходить. Вот такой у меня был главный посыл», — заключил Лукашенко.

Ранее в четверг Лукашенко заявил, что после принятия новой конституции в Белоруссии возможны досрочные выборы президента, однако в возможности их проведения уже следующим летом политик усомнился. Говоря о своем участии в президентской кампании, он заявил, что пока не решил, будет ли избираться на новый срок, добавив, что этот вопрос будет напрямую зависеть от ситуации в республике. В то же время Лукашенко утвердил, что уходить из большой политики точно не собирается.

Следующие выборы президента Белоруссии должны пройти не позднее 20 июля 2025 года. В стране готовится проект новой конституции. Планируется, что конституционный референдум состоится не позднее февраля 2022 года.