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МВД России заявило о межгосударственном розыске Тихановской

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Экс-кандидата в президенты Белоруссии Светлану Тихановскую объявили в межгосударственный розыск, сообщается в базе данных МВД РФ.

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«Основание для розыска: разыскивается по статье УК», ― говорится в базе, однако конкретная статья не указана.

Как рассказал источник ТАСС в правоохранительных органах, в розыск она была объявлена в Белоруссии, однако он также будет осуществляться и на территории России.

Накануне Тихановская встретилась с канцлером Германии Ангелой Меркель в Берлине, а 29 сентября — с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Вильнюсе. В частности, французскому лидеру оппозиционерка предложила провести переговоры об организации новых президентских выборов в Белоруссии на платформе ОБСЕ.

Ранее, 15 августа, стало известно, что в Белоруссии в отношении другого экс-кандидата, Валерия Цепкало, возбудили уголовное дело, он был объявлен в розыск, в том числе и в России.

Выборы президента Белоруссии прошли 9 августа. После этого в стране начались акции протеста оппозиции, несогласной с итогами голосования, согласно которым с 80,1% голосов победил Александр Лукашенко.

Оппозиционный кандидат Светлана Тихановская отказалась признавать итоги выборов и призвала мировое сообщество поддержать демонстрантов. Нелегитимным президентом Лукашенко сочли ЕС и США.

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