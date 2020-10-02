Меркель встретится с Тихановской в Берлине 6 октября

Канцлер Германии Ангела Меркель проведет 6 октября в Берлине встречу с бывшим кандидатом в президенты Белоруссии Светланой Тихановской. Об этом заявила 2 октября в Берлине заместитель официального представителя кабмина ФРГ Ульрике Деммер.

«Во вторник, 6 октября, канцлер в 15:00 проведет встречу со Светланой Тихановской. В центре внимания будет ситуация в Белоруссии, которая складывается после президентских выборов», — приводит ТАСС слова Деммер.

Она отметила, что после встречи пресс-конференции не будет. Говоря о статусе Тихановской в этих переговорах, Деммер называет ее «кандидатом в президенты».

Кроме того, 7 октября переговоры с Тихановской проведет глава МИД ФРГ Хайко Маас.

Несколько дней назад Меркель заявила, что ФРГ не признает избрание Александра Лукашенко президентом Белоруссии, пишет «Газета.ру».

Тихановская 29 сентября встретилась с президентом Франции Эммануэлем Макроном и предложила провести переговоры об организации новых президентских выборов в республике на платформе ОБСЕ.

Выборы президента Белоруссии прошли 9 августа. По данным ЦИК, с 80,1% голосов победил Лукашенко. С того момента в стране продолжаются акции протеста несогласных, Тихановская и большинство ее соратников покинули республику.