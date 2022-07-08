У посольства Великобритании в Москве повесили табличку «Площадь ЛНР»

Табличку «Площадь Луганской Народной Республики» установили у посольства Великобритании в Москве. Ее установили со стороны Смоленской набережной, около памятника Шерлоку Холмсу и доктору Ватсону.

Еще одну аналогичную табличку установят у въезда в дипмиссию в Проточном переулке, сообщает телеканал «Звезда».

Накануне британское посольство в российской столице отказалось использовать новый адрес на площади ЛНР и заявило, что будет придерживаться старого названия локации — на Смоленской набережной.

5 июля в посольстве заявили, что появление у его территории площади ЛНР не повлияет на позицию страны по текущим событиям.

Сотрудники при этом проигнорировали вопрос, будет ли посольство удалять свой новый адрес, как это сделали в представительстве США.

В тот же день мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление о присвоении территории у посольства Великобритании названия «Площадь Луганской Республики» (ЛНР).

4 июля пользователи портала «Активный гражданин» проголосовали за переименование территории около британского посольства в честь ЛНР.

22 июня благодаря участию москвичей в столице появилась площадь Донецкой Народной Республики. Так назвали территорию на пересечении Конюшковской улицы и Большого Девятинского переулка в Пресненском районе рядом с посольством США, передает RT. Этот вариант поддержали 44,69% участников голосования (124 536 человек).