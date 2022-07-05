Территория у посольства Великобритании в Москве стала площадью ЛНР

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление о присвоении территории у посольства Великобритании в столице названия «Площадь Луганской Народной Республики». Об этом 5 июля сообщила пресс-служба градоначальника.

«Безымянной территории, расположенной в районе Арбата, вдоль Смоленской набережной между Проточным переулком и съездом на улицу Новый Арбат, вблизи здания посольства Великобритании, присвоено наименование площади Луганской Народной Республики», — говорится в сообщении.

Накануне пользователи портала «Активный гражданин» проголосовали за переименование территории около британского посольства в честь Луганской Народной Республики (ЛНР).

22 июня благодаря участию москвичей в столице появилась площадь Донецкой Народной Республики. Так назвали территорию на пересечении Конюшковской улицы и Большого Девятинского переулка в Пресненском районе рядом с посольством США. Этот вариант поддержали 44,69% участников голосования (124 536 человек).

После того как территория перед посольством официально стала называться площадью Донецкой Народной Республики, американская дипмиссия заменила на своем сайте адрес на координаты.