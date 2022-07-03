Посольство США в Москве изменило свой адрес на координаты

Посольство США в Москве убрало адрес со своего сайта после переименования территории возле дипмиссии в площадь Донецкой Народной Республики.

Теперь вместо адреса на портале посольства можно увидеть координаты 55,75566° N, 37,58028° E. Но его прежний адрес — Большой Девятинский переулок, 8, еще отображается на вкладке сайта в перечне дипломатических представительств США в России.

18 мая депутаты Мосгордумы предложили назвать территорию у американского посольства площадью Защитников Донбасса. 30 мая в проекте «Активный гражданин» стартовало голосование по выбору наименования.

8 июня стали известны его результаты. Самое большое количество голосов — 44,69% — набрал вариант «Площадь Донецкой Народной Республики».

22 июня на площади перед американским посольством повесили таблички с новым адресом — площадь Донецкой Народной Республики. Новый адрес получили сразу девять зданий, находящихся в распоряжении американской дипмиссии: дом 1, строения 1–9.