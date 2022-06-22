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На площади ДНР у посольства США повесили новые таблички

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Фото: РИА Новости/Алексей Куденко
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На ранее безымянной площади перед американским посольством в Москве 22 июня повесили таблички с новым адресом — площадь Донецкой Народной Республики (ДНР).

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Новый адрес получили сразу девять зданий, находящихся в распоряжении американской дипмиссии: дом 1, строения 1–9.

Ранее в среду мэр российской столицы Сергей Собянин подписал соответствующее постановление.

«Присвоить безымянной территории, расположенной от Большого Девяткинского переулка до Малого Конюшковского переулка вдоль Конюшковской улицы в районе Пресненский Центрального административного округа города Москвы, наименование — площадь Донецкой Народной Республики», — говорится на сайте мэра и правительства Москвы.

18 мая депутаты Мосгордумы предложили назвать территорию у американского посольства площадью Защитников Донбасса. 30 мая в проекте «Активный гражданин» стартовало голосование по выбору наименования.

8 июня стали известны его результаты. Самое большое количество голосов — 44,69% — набрал вариант «Площадь Донецкой Народной Республики».

В тот же день представитель Кремля Дмитрий Песков позитивно оценил итоговый вариант голосования нового названия площади у посольства США в Москве. Ему, как жителю столицы, хотелось бы еще, чтобы в городе появилась и площадь Луганской Народной Республики.

16 мая сообщалось, что муниципальный совет в австралийском Сиднее проголосовал за переименование улицы, где находится генеральное консульство России, в Украинскую. До этого, 22 апреля, стало известно, что часть улицы в Праге, где расположено посольство РФ, переименовали в улицу Украинских героев.

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