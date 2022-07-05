В посольстве Великобритании отреагировали на появление площади ЛНР в Москве

В посольстве Великобритании заявили, что появление у ее территории площади Луганской Народной Республики (ЛНР) не повлияет на позицию страны по текущим событиям. Об этом оно заявило 5 июля «Осторожно, новости».

«Правительство Великобритании, как и всё международное сообщество, не признает так называемые Луганскую и Донецкую народные республики. Переименование улиц в России находится в ведении местных властей, но это, конечно, никак не повлияет на позицию правительства Великобритании по незаконному вторжению России на Украину», — отметили в посольстве.

Сотрудники при этом проигнорировали вопрос, будет посольство удалять свой новый адрес, как это сделали в представительстве США.

5 июля мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление о присвоении территории у посольства Великобритании названия «Площадь Луганской Народной Республики». Она расположена на безымянном участке вдоль Смоленской набережной между Проточным переулком и съездом на улицу Новый Арбат.

Накануне пользователи портала «Активный гражданин» проголосовали за переименование территории около британского посольства в честь ЛНР.

22 июня благодаря участию москвичей в столице появилась площадь Донецкой Народной Республики. Так назвали территорию на пересечении Конюшковской улицы и Большого Девятинского переулка в Пресненском районе рядом с посольством США. Этот вариант поддержали 44,69% участников голосования (124 536 человек).