Удививший участников саммита НАТО «Русский салат» переименовали

«Русский салат» исчез из меню кафе в выставочном центре IFEMA в Мадриде (столица Испании), где проходят основные мероприятия саммита Североатлантического альянса. Его не вывели из меню, а переименовали в «Традиционный салат», сообщает 30 июня агентство Europa Press.

Отмечается, что цена и состав блюда остались прежними.

28 июня сообщалось, что участники саммита НАТО были удивлены «Русским салатом», появившемся в меню того ресторана.

Как указало агентство Reuters, этот салат вызвал недоумение из-за того, что участники саммита планировали официально назвать РФ «угрозой» для НАТО. Однако по данным зарубежного СМИ, «высокое содержание углеводов в блюде оказалось важнее его спорного названия», так как салат был распродан «за пару часов».

В состав салата вошли горох, картофель, морковь и майонез.