Украину необходимо переименовать в УГИЛ, то есть Украинское государство Ивано-Франковска и Львова, так как выходцы именно оттуда занимают руководящие должности в стране. Такое предложение озвучил в воскресенье, 5 июня, член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.

«Украину нужно переименовать в УГИЛ — Украинское государство Ивано-Франковска и Львова», — сказал Рогов в беседе с «РИА Новости».

Он уточнил, что выходцы из Ивано-Франковска и Львова — городов Западной Украины — являются «сатрапами киевского националистического режима», так как власти не доверяют народу. Их главная задача, по словам политика, «запугивать, унижать и терроризировать местное население».

Накануне, 4 июня, власти Запорожья продолжили фиксацию усиленной миграции жителей с территорий, подконтрольных Украине, в сторону освобожденных Россией регионов. Всего в Запорожской области сейчас проживает около 1 млн человек, численность постоянно растет.

27 мая стало известно, что Херсонская и Запорожская области перейдут на российский телефонный код +7.

25 мая Рогов заявил, что регион после его полного освобождения от украинских националистов возьмет курс на вхождение в состав России.

В тот же день президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощении получения российского гражданства в Запорожской и Херсонской областях.

Тогда же власти Запорожья сообщили о подготовке инфраструктуры для организации процедуры выдачи жителям паспортов РФ. По словам замначальника ГУ МВД Запорожской области Алексея Селиванова, порядка 86% населения региона хотят получить российский паспорт. По его словам, на территории Запорожья остались либо пророссийски настроенные жители, либо нейтральные.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля Путин подписал соответствующий указ.

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