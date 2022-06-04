Власти Запорожья сообщили о росте населения на освобожденных территориях региона

На освобожденных от националистов территориях Запорожской области Украины проживает около 1 млн человек. При этом численность населения увеличивается — власти фиксируют миграцию жителей с территорий, подконтрольных Украине. Об этом в субботу, 4 июня, заявил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.

Рогов пояснил, что увеличение численности населения освобожденной части области фиксируется на основе данных об уровне потребления бензина и хлеба, перемещении людей и других показателях.

«Только на освобожденных территориях Запорожской области сейчас проживают порядка 1 млн человек. Это достаточно большое число людей, которые нуждаются в защите, заботе и уверенности в завтрашнем дне. ‹...› Есть масса людей, которые перебрались из Запорожья, Днепропетровска, из Киева, раньше они жили там. Когда началась спецоперация и были освобождены наши территории, то люди, естественно, перебрались туда, где могут говорить на родном языке, жить без угроз со стороны нацистов и свободно дышать воздухом родины», — цитирует Рогова ТАСС.

Он также отметил, что в настоящее время порядка 30% территории Запорожской области находится под оккупацией украинских националистов. Рогов добавил, что город Запорожье еще не освобожден.

27 мая стало известно, что Херсонская и Запорожская области перейдут на российский телефонный код +7.

25 мая Рогов заявил, что регион после его полного освобождения от украинских националистов возьмет курс на вхождение в состав России. В тот же день президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощении получения российского гражданства в Запорожской и Херсонской областях.

Тогда власти Запорожья сообщили, что подготавливают инфраструктуру для организации процедуры выдачи жителям паспортов РФ. По словам замначальника ГУ МВД Запорожской области Алексея Селиванова, порядка 86% населения региона хотят получить российский паспорт. По его словам, на территории Запорожья остались либо пророссийски настроенные жители, либо нейтральные.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля Путин подписал соответствующий указ.

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