Реклама
Прямой эфир
Сюжет:

Власти Запорожья сообщили о росте населения на освобожденных территориях региона

Власти Запорожья сообщили о проживании около 1 млн человек на освобожденных территориях региона
0
Фото: TASS/SERGEI ILNITSKY
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

На освобожденных от националистов территориях Запорожской области Украины проживает около 1 млн человек. При этом численность населения увеличивается — власти фиксируют миграцию жителей с территорий, подконтрольных Украине. Об этом в субботу, 4 июня, заявил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.

Область значения: как сейчас живет неподконтрольное украинцам Запорожье
В городах и селах налаживается мирная жизнь несмотря на усилия Киева помешать этому

Рогов пояснил, что увеличение численности населения освобожденной части области фиксируется на основе данных об уровне потребления бензина и хлеба, перемещении людей и других показателях.

«Только на освобожденных территориях Запорожской области сейчас проживают порядка 1 млн человек. Это достаточно большое число людей, которые нуждаются в защите, заботе и уверенности в завтрашнем дне. ‹...› Есть масса людей, которые перебрались из Запорожья, Днепропетровска, из Киева, раньше они жили там. Когда началась спецоперация и были освобождены наши территории, то люди, естественно, перебрались туда, где могут говорить на родном языке, жить без угроз со стороны нацистов и свободно дышать воздухом родины», — цитирует Рогова ТАСС.

Он также отметил, что в настоящее время порядка 30% территории Запорожской области находится под оккупацией украинских националистов. Рогов добавил, что город Запорожье еще не освобожден.

27 мая стало известно, что Херсонская и Запорожская области перейдут на российский телефонный код +7.

25 мая Рогов заявил, что регион после его полного освобождения от украинских националистов возьмет курс на вхождение в состав России. В тот же день президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощении получения российского гражданства в Запорожской и Херсонской областях.

Тогда власти Запорожья сообщили, что подготавливают инфраструктуру для организации процедуры выдачи жителям паспортов РФ. По словам замначальника ГУ МВД Запорожской области Алексея Селиванова, порядка 86% населения региона хотят получить российский паспорт. По его словам, на территории Запорожья остались либо пророссийски настроенные жители, либо нейтральные.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля Путин подписал соответствующий указ.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022