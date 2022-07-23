В Германии переименовали «московское» мороженое в «киевское»

Крупнейшая продуктовая сеть Германии переименовала «московское» мороженое в «киевское». Об этом в пятницу, 22 июля, сообщило издание Der Westen.

Отмечается, что такое решение было принято «по уважительной причине».

«Московское» сэндвич-мороженое теперь будет называться «киевским». Так сеть супермаркетов хочет показать солидарность с Украиной», — говорится в публикации издания.

Покупатели уже могут найти мороженое с новым названием, которое напечатано поверх старого.

Автор статьи выразил сомнение, что акция владельца сети как-либо повлияет на покупателей. Он полагает, что они могут быть раздражены высокими ценами.

21 июля стало известно, что ученые обнаружили в Эфиопии новый вид морского беспозвоночного, его решили назвать в честь президента Украины Владимира Зеленского.

Речь идет о морской лилии Ausichicrinites zelenskyyi. Как указали зоологи, имя политика было присвоено за «его отвагу и храбрость». Останки древнего беспозвоночного юрского периода направили для дальнейшего исследования в Польшу.

Ранее, 18 июля, городской совет Нью-Йорка одобрил законопроект о переименовании Брайтон-Бич-Авеню и Кони-Айленд-Авеню в Бруклине в Украинский путь — Ukrainian Way.

22 апреля стало известно, что часть улицы Коруновачни в Праге (Чехия), где расположено посольство России, переименовали в улицу Украинских героев.

2 марта канадский депутат Чарли Энгус выступил с предложением переименовать улицу в Оттаве, на которой находится посольство России, в честь президента Украины Владимира Зеленского.

В городах ряда стран начали переименовывать улицы на названия, связанные с Украиной, в знак поддержки Киева на фоне российской спецоперации по защите мирного населения Донбасса, начавшейся 24 февраля.