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Найденное в Африке морское беспозвоночное назвали в честь Зеленского

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Фото: Royal Society Open Science
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Ученые обнаружили в Эфиопии новый вид морского беспозвоночного, его решили назвать в честь президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщается на портале Royal Society Open Science.

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Речь идет о морской лилии Ausichicrinites zelenskyyi. Как указали зоологи, имя было присвоено политику за «его отвагу и храбрость».

Отмечается, что останки древнего беспозвоночного юрского периода направили для lдальнейшего исследования в Польшу.

Ранее, 18 июля, городской совет Нью-Йорка одобрил законопроект о переименовании Брайтон-Бич-Авеню и Кони-Айленд-Авеню в Бруклине в Украинский путь — Ukrainian Way.

22 апреля стало известно, что часть улицы Коруновачни в Праге (Чехия), где расположено посольство России, переименовали в улицу Украинских героев.

2 марта канадский депутат Чарли Энгус выступил с предложением переименовать улицу в Оттаве, на которой находится посольство России, в честь президента Украины Владимира Зеленского.

В городах ряда стран начали переименовывать улицы на названия, связанные с Украиной, в знак поддержки Киева на фоне российской спецоперации по защите мирного населения Донбасса, начавшейся 24 февраля.

Спецоперация началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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