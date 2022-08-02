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Зеленский направил в Одессу петиции о сносе памятника Екатерине II

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Фото: Commons.wikimedia.org/Vadim Zhivotovsky
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Президент Украины Владимир Зеленский направил в Одесский городской совет петиции о сносе памятника Екатерине II. Ответ на обращения граждан был составлен 1 августа.

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Глава государства рассмотрел две петиции, которые набрали больше 25 тыс. подписей от граждан Украины. В одной из них говорится о сносе монумента российской императрице, в другой выдвигалось предложение о его замене на статую порноактера Билли Херрингтона.

В обоих случаях Зеленский переадресовал обращения в Одесский городской совет.

«В данном случае памятник Екатерине II установлен в соответствии с решением Одесского городского совета от 4 июля 2007 года. Я обратился в Одесский городской совет с просьбой рассмотреть поднятые в петиции вопросы в соответствии с компетенцией», — говорится в ответе главы государства.

Зеленский также отметил «важность защиты национальных интересов, проработку вопросов очистки общественного пространства от объектов и памятников, касающихся российского имперского и советского наследия, которое закрепляет в Украине российские пропагандистские антиукраинские нарративы».

27 июля администрация Запорожского городского совета сообщила о сносе памятника поэту Александру Пушкину днем ранее. Он будет храниться в необнародованном месте до принятия окончательного решения о его судьбе.

14 мая стало известно, что власти Киева приняли решение демонтировать более 40 памятников, связанных с Россией. Мэр Киева Виталий Кличко отметил, что депутаты утвердили перечень более чем из 40 памятников и памятных знаков, которые нужно убрать с улиц и построек столицы и передать в Музей тоталитаризма.

1 марта министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию. Он отмечал, Россия хочет видеть Украину дружественной, без запрета на русский язык и русскую культуру.

С 2015 года на Украине проводится политика декоммунизации в рамках закона «Об осуждении коммунистического и нацистского режимов». Закон предполагает переименование всех топографических объектов, названия которых напоминают об СССР, а также снос памятников и демонтаж мемориальных досок.

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