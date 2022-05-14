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В Киеве решили снести более 40 связанных с Россией памятников

Кличко сообщил о решении властей Киева снести более 40 памятников, связанных с Россией
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко
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Власти Киева приняли решение демонтировать более 40 памятников, связанных с Россией. Об этом сообщил в субботу мэр Киева Виталий Кличко в своем Telegram-канале.

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«Депутаты утвердили перечень из более чем 40 памятников и памятных знаков, которые нужно убрать с улиц и построек столицы и передать в Музей тоталитаризма», — написал он.

Кроме того, по словам мэра, депутаты приняли решение «декоммунизировать» название арки Дружбы народов. Теперь она называется «Арка Свободы украинского народа».

17 апреля в Харькове украинские националисты демонтировали памятник советскому маршалу Георгию Жукову. Бюст полководца был снят и вывезен в неизвестном направлении.

За день до этого мэр Львова Андрей Садовой заявил, что в городе планируют переименовать улицы, названные именами русских деятелей. По мнению уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой, улицы города могут получить имена деятелей нацистской Германии.

14 апреля мэр Одессы Геннадий Труханов сообщил, что будут демонтированы указатели российских городов с памятного знака городов-побратимов и городов-партнеров на Думской площади.

11 апреля в Ужгороде снесли памятник русскому писателю и поэту Александру Пушкину. 9 апреля это было сделано в Тернополе, а 7 апреля — в Мукачево.

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