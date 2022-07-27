Власти Запорожья снесли памятник Александру Пушкину

Администрация Запорожского городского совета в среду, 27 июля, сообщила о демонтаже памятника российскому поэту и прозаику Александру Пушкину. Он простоял свыше 20 лет.

«Памятник пока демонтирован и убран на хранение. Где именно, мы не разглашаем. Он будет храниться там, пока не будет принято решение о его дальнейшей судьбе», — передает агентство «Укринформ».

По данным администрации, монумент демонтировали накануне, 26 июля. Он был поставлен в конце 1990-х «в знак отличия о нахождении великого поэта на запорожской земле в мае 1820 года».

14 мая стало известно, что власти Киева приняли решение демонтировать более 40 памятников, связанных с Россией. Мэр Киева Виталий Кличко отметил, что депутаты утвердили перечень более чем из 40 памятников и памятных знаков, которые нужно убрать с улиц и построек столицы и передать в Музей тоталитаризма.

17 апреля в Харькове украинские националисты демонтировали памятник советскому маршалу Георгию Жукову. Бюст полководца был снят и вывезен в неизвестном направлении.

11 апреля в Ужгороде снесли памятник русскому писателю и поэту Александру Пушкину. 9 апреля аналогичные действия предприняли в Тернополе, а 7 апреля — в Мукачево.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию. Он отмечал, Россия хочет видеть Украину дружественной, без запрета на русский язык и русскую культуру.

6 апреля депутаты Верховной рады подготовили законопроект, согласно которому на Украине будет запрещено присваивать связанные с Россией географические названия.