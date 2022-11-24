Одесский горсовет принял решение демонтировать памятники Екатерине II и Суворову

Одесский городской совет приняли решение демонтировать памятник Екатерине II, сообщил 24 ноября депутат Верховной рады Алексей Гончареко.

«На заседании исполнительного комитета Одесского городского совета поддержан проект решения о демонтаже и переносе памятника Екатерине II», — сообщил он в своем Telegram-канале.

Он также добавил, что в горсовете приняли решение о переносе и памятника русскому полководцу Александру Суворову, который был дважды за месяц осквернен неизвестными. Куда именно будут перенесены скульптуры, не уточняется.

8 ноября Гончаренко потребовал от мэра Одессы Геннадия Труханова, установившего в городе 10 лет назад памятник Суворову, убрать его.

В тот же день спикер военной администрации Одесской области Сергей Братчук сообщил, что памятник Екатерине II будет демонтирован в ближайшее время. Он уточнил, что четыре фигуры композиции «Основателям Одессы» отправятся в музей. Он также добавил, что хоть и сама фигура Екатерины «не имеет никакой художественной ценности», но будет находиться после демонтажа «в безопасном месте».

6 ноября стало известно о начале подготовительных работ по демонтажу памятника. Вокруг него появилось ограждение в виде деревянного забора. Отмечалось, что это было сделано из-за многочисленных нападений на монумент и актов вандализма. Так, например, 2 ноября неизвестные надели на памятник мешок красного цвета, а на руку намотали веревку с петлей.

С 2015 года на Украине проводится политика декоммунизации в рамках закона «Об осуждении коммунистического и нацистского режимов». Закон предполагает переименование всех топографических объектов, названия которых как-либо связаны с Советским Союзом, а также снос памятников и демонтаж мемориальных досок.