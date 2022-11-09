Неизвестные вновь осквернили памятник полководцу Суворову в Одессе

В Одессе вновь осквернили памятник русскому полководцу Александру Суворову. Фотография монумента появилась 9 ноября в социальных сетях.

Сотрудник Центра публичных расследований Одессы Юрий Дяченко опубликовал на своей странице в Facebook (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской) фото памятника, на котором желтой краской написано слово «следующий».

Ранее, 7 ноября, неизвестные осквернили памятник Суворову в Одессе, набросив на него петлю.

6 ноября начались подготовительные работы перед сносом памятника Екатерине II и другим основателям города. Вокруг него появилось ограждение в виде деревянного забора. Отмечалось, что это было сделано из-за многочисленных нападений на монумент и актов вандализма. Памятник Екатерине II обливали краской, оставляли оскорбительные надписи.

До этого, 2 ноября, неизвестные злоумышленники надели на памятник мешок красного цвета, а на руку намотали веревку с петлей. 30 октября на монумент были нанесены оскорбительные надписи с призывом к мэру города Геннадию Труханову снести статую.

Памятник российской императрице был воздвигнут в 1900 году по проекту одесского архитектора Юрия Мелетьевича Дмитренко. В 1920 году демонтирован и восстановлен в 2007 году.

Кроме того, с 2015 года на Украине проводится политика декоммунизации в рамках закона «Об осуждении коммунистического и нацистского режимов». Закон предполагает переименование всех топографических объектов, названия которых как-либо связаны с Советским Союзом, а также снос памятников и демонтаж мемориальных досок.