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В Киеве демонтировали бюст Юрия Гагарина

В Киеве демонтировали бюст Юрия Гагарина в Дарницком районе
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Фото: t.me/DecolonizationUkraine
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Бюст советского космонавта Юрия Гагарина демонтировали Киеве. Об этом в понедельник, 19 июня, сообщили в Telegram-канале «Деколонизация. Украина».

В посте опубликовано фото, на котором от монумента остался только постамент.

Гранитный бюст был установлен во дворе Центра технического творчества и профессиональной ориентации школьной молодежи Дарницкого района в конце 1960-х годов. Гагарин приезжал в Киев в апреле 1966 года.

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Ранее, 17 июня, в городе Виноградов Закарпатской области Украины демонтировали бюст советского педагога и писателя Антона Макаренко.

14 июня на Украине сообщили о сносе нескольких памятников героям Великой Отечественной войны на территории страны за сутки. В частности, три памятника ликвидировали в поселке Щирец, селах Болотня и Великое Колодно Львовской области.

До этого, 13 июня, президент РФ Владимир Путин на встрече с военкорами заявил, что в России можно создать парк из памятников, которые сносит украинская власть. В частности, глава государства заявил о готовности забрать демонтированный в Одессе монумент Екатерине II.

С 2015 года на Украине проводится политика декоммунизации в рамках закона «Об осуждении коммунистического и нацистского режимов». Закон предполагает переименование всех топографических объектов, названия которых как-либо связаны с Советским Союзом, а также снос памятников и демонтаж мемориальных досок.

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