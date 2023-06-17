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В Закарпатской области демонтировали бюст советского педагога Макаренко

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Фото: Соцсети
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Бюст советского педагога и писателя Антона Макаренко демонтирован в городе Вингорадове Закарпатской области Украины. Об этом 17 июня сообщается в Telegram-канале «Деколонизация. Украина».

В посте опубликовано фото, на котором от монумента остался только постамент. Также в сообщение указано, что активисты ожидают демонтажа памятника советским солдатам в центре города.

Макаренко — советский педагог. Исследовал проблемы воспитания в коллективе. Он осуществил первый в педагогической практике опыт массового перевоспитания детей-правонарушителей. Кроме того, стал автором «Педагогической поэмы».

Борьбу с советскими и российскими памятниками на Украине начали в 2015 году после принятия закона о так называемой декоммунизации. За это время власти снесли свыше 2,5 тыс. монументов, изменили названия более чем 900 населенных пунктов и около 50 тыс. улиц.

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В свою очередь, 13 июня, президент Российской Федерации Владимир Путин на встрече с военкорами заявил, что в России можно создать парк из памятников, которые сносит украинская власть. В частности, глава государства заявил о готовности забрать демонтированный в Одессе монумент Екатерине II.

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