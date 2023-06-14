Несколько памятников героям ВОВ снесли на Западной Украине за сутки

На Западной Украине снесли несколько памятников героям Великой Отечественной войны за сутки, пишет 14 июня украинский Telegram-канал «Деколонизация. Украина».

В сообщении говорится о том, что три памятника ликвидировали в поселке Щирец, селах Болотня и Великое Колодно Львовской области.

«Похоже, что до конца лета Львовщина (Львовская область. — Ред.) может достичь показателя 200+ демонтированных объектов», — отметили в одной из публикаций.

Два монумента демонтированы в селах Селец и Тысменичаны Ивано-Франковской области. Еще в двух селах региона — Майдане и Павловке — с монументов полностью стерли упоминания о ВОВ. По одному памятнику ликвидировали в населенных пунктах Великие Гаи Тернопольской области и Велятино Закарпатской области.

Также демонтаж еще одного схожего монумента с перезахоронением советских солдат, погибших во время Великой Отечественной войны, планируется в городе Рахове Закарпатской области.

В конце мая в городе Белгород-Днестровский в Одесской области депутаты приняли решение демонтировать памятник Герою СССР Зое Космодемьянской. В то же время в селе Святиловка Полтавской области Украины уничтожили памятник борцам за советскую власть.

3 мая Верховная рада Украины упростила процесс сноса связанных с Российской империей и СССР памятников.

С 2015 года на Украине проводится политика декоммунизации в рамках закона «Об осуждении коммунистического и нацистского режимов». Закон предполагает переименование всех топографических объектов, названия которых как-либо связаны с Советским Союзом, а также снос памятников и демонтаж мемориальных досок.