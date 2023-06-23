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На западе Украины снесли шесть памятников советским солдатам за сутки

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Фото: t.me/DecolonizationUkraine
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За минувшие сутки на западе Украины демонтировали шесть скульптурных композиций, посвященных солдатам Красной армии. Об этом в четверг, 22 июня, сообщалось в Telegram-канале «Деколонизация. Украина».

Под снос пошли памятники в населенных пунктах Варяж, Старое Село, Стенятин, Перетоки и Чишки Львовской области, а также Ушомир Житомирской области.

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Накануне стало известно о ликвидации трех советских мемориалов в селах Жуков, Ремезовцы и Поляны Золочевского района Львовщины.

До этого, 19 июня, бюст космонавта Юрия Гагарина демонтировали в Киеве. Гранитная скульптура была установлена во дворе Центра технического творчества и профессиональной ориентации школьной молодежи Дарницкого района в конце 1960-х годов.

13 июня президент РФ Владимир Путин на встрече с военкорами заявил, что в России можно создать парк из памятников, которые сносит украинская власть. В частности, глава государства предложил забрать демонтированный в Одессе монумент Екатерине II.

С 2015 года на Украине проводится политика декоммунизации в рамках закона «Об осуждении коммунистического и нацистского режимов». Закон предполагает переименование всех топографических объектов, названия которых как-либо связаны с Советским Союзом, а также снос памятников и демонтаж мемориальных досок.

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