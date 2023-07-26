В Киеве начались работы по демонтажу герба СССР с монумента «Родина-мать»

В столице Украины начался демонтаж герба СССР с монумента «Родина-мать». Видео работ в среду, 26 июля, распространилось в сети.

Позже на месте советского герба, который располагается на щите скульптуры, власти украинской столицы планируют установить трезубец.

Ранее, 21 июля, издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале сообщило о начале подготовительных работ по демонтажу советской символики. Стоимость замены герба СССР на герб Украины составит 28 млн гривен (примерно 68,2 млн рублей), уточнило издание. Работы планируется завершить к 24 августа.

Украинский памятник «Родина-мать» высотой 102 м появился в 1981 году. Статуя женщины, установленная на постаменте, держит в одной из своих рук 16-метровый меч, а в другой — щит с гербом СССР.

Ранее, 5 июля, стало известно о том, что памятник «Родина-мать» был окрашен в цвета национальных флагов Украины и Соединенных Штатов. Таким образом Киев хотел поздравить Вашингтон с праздником Дня независимости.