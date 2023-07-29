Путин заявил о начале бесплатных поставок зерна странам Африки в течение 3–4 месяцев

Бесплатные поставки российского зерна в беднейшие страны Африки начнутся в течение трех–четырех месяцев. Об этом в субботу, 29 июля, заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита Россия — Африка 2023.

«Чтобы беднейшие страны действительно не страдали, чтобы не было оснований нас обвинять в том, что это мы виноваты в бедственном положении беднейших стран [Африки], мы сказали, что в эти беднейшие страны мы готовы начать поставку зерна бесплатно, из гуманитарных соображений. 25-50 тыс. тонн мы начнем поставлять в течение трех–четырех месяцев», — заявил он.

Путин в очередной раз напомнил, что генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш называл главным мотивом организации зерновой сделки именно то, что продовольствие будет направлено в беднейшие страны Африки, чтобы гарантированно избавить их население от голода. Однако, как отметил президент РФ, на самом деле из всего вывезенного зерна только около 3% пошло в беднейшие страны.



Кроме того, Путин отметил, что после выхода России из зерновой сделки мировые цены на зерно выросли.

Ранее, 28 июля, президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси призвал к достижению консенсуса по теме зерновой сделки и скорейшему решению продовольственных проблем. Он добавил, что при решении вопроса о поставках продовольствия нужно уделять внимание всем аспектам, касающимся этой темы.

До этого, 27 июля, Путин уже сообщал, что в ближайшие три-четыре месяца Россия будет готова предоставить некоторым странам Африки по 25–50 тыс. т зерна. Среди стран, куда будет направлено зерно, российский лидер назвал Зимбабве, Буркина-Фасо, Сомали, Мали, Центрально-Африканскую Республику и Эритрею.

Он также назвал лицемерными западные обвинения в проблемах с продовольствием в Африке. Он отметил, что страны Запада сами чинят препятствия в поставках зерновых в страны Африки, обвиняя при этом Россию. В этой связи президент напомнил, что в рамках зерновой сделки в беднейшие страны ушло менее 1 млн т грузов, а более 70% зерна поступило в страны с высоким доходом, прежде всего в Европейский союз (ЕС).

19 июля Путин на совещании с правительством заявил, что участники зерновой сделки не выполнили никаких договоренностей и обязательств, а лишь постоянно требовали что-то от России. Российский лидер отметил, что зерновая сделка в нынешнем виде России неинтересна и невыгодна, поэтому возвращение в нее теперь возможно только на условиях Москвы.

17 июля зерновая сделка прекратила свое действие. Она была заключена в июле 2022 года в Стамбуле. Тогда министр обороны России Сергей Шойгу и генсек ООН Антониу Гутерриш подписали меморандум о содействии поставкам российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Одновременно с этим украинская делегация подписала соглашение с Турцией и ООН об экспорте зерна.

Черноморская инициатива была заключена в июле 2022 года в Стамбуле. Тогда министр обороны России Сергей Шойгу и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш подписали меморандум о содействии поставкам российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Одновременно с этим украинская делегация подписала соглашение с Турцией и ООН об экспорте зерна. Главной задачей сделки было обеспечение нуждающихся стран, включая африканские, продовольствием.