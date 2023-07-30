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Путин заявил о хорошем результате прошедшего саммита Россия – Африка

Президент РФ назвал секрет своей выносливости

Путин назвал генетику причиной своей выносливости
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Президент РФ Владимир Путин назвал генетику причиной своей выносливости. Таким был ответ российского лидера на вопрос о том, как ему удается выдерживать столь интенсивный график.

«Это биология. От предков всё достается. Нормально всё получается, слава богу, пока», — сказал он в рамках пресс-конференции по итогам саммита Россия – Африка в субботу, 29 июля.

Также Путин добавил, что пока не планирует отдых, но надеется, что в ближайшее время не будет подобной интенсивности, как в последние дни. Он поделился, что вчера беседа с африканскими друзьями продлилась «где-то до половины второго», а после этого у президента была встреча по поводу спецоперации.

Постоянный континент: Путин принял участников саммита Россия - Африка
За день до форума президент встретился с главой Нового банка развития БРИКС, премьером Эфиопии и лидером Египта

Ранее 29 июля Владимир Путин заявил, что саммит Россия – Африка прошел на хорошем уровне и с хорошими результатами. На встрече с президентом Республики Конго Дени Сассу-Нгессо президент РФ отметил, что связи двух стран носят прочный характер, основаны на традициях дружбы, взаимного понимания, поддержки друг друга.

Ранее 29 июля корреспондент «Известий» Игорь Балдин рассказал об итогах саммита. Он подчеркнул, что торговля между Россией и Африкой скоро пойдет по транспортному коридору Север – Юг, маршрут которого проходит от Санкт-Петербурга до Индийского океана. Он же позволит воплотить энергетические проекты, например, строительство нефтепровода в Конго, завода по переработке урана в Танзании.

Саммит и экономический и гуманитарный форум Россия – Африка прошел 27–28 июля в Санкт-Петербурге. На мероприятии обсуждалось сотрудничество РФ и африканских стран на всех уровнях, включая сельское хозяйство, медицину, образование, а также вопросы безопасности.

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