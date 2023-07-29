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Путин указал на поиск Украиной своей идентичности через неонацизм

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Фото: соцсети
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Украина ищет свою идентичность через неонацизм, и это устраивает западные страны. Об этом в субботу, 29 июля, заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита Россия – Африка – 2023 в ответ на вопрос корреспондента «Известий» Виктора Синеока в связи с переименованием памятника «Родина-мать» в Киеве на «Украину-мать».

«Украина — независимое государство с 1991 года, и это естественно, что она ищет свою идентичность. Но почему свою идентичность должна искать на основе неонацизма? Почему идентичность современной Украины должна быть связана с пособниками Гитлера, такими как Бандера и Шухевич?» — задался вопросом Путин.

Российский лидер заявил, что его «поражает глупость тех людей, которые это делают». Он напомнил, что потенциальные противники России используют Украину как инструмент борьбы с ней и готовы идти на какие угодно меры, в том числе оправдывать нацизм и использовать неонацистов против РФ.

«Ошибаются и те и другие. И те, кто пытается использовать неонацистов против нас, потому что в конечном итоге это к ним вернется так же, как терроризм возвращался. И те, кто пытается свою идентичность строить на основе нацистских идей, потому что это заведет их в тупик. Вот это всё и есть один из побудительных мотивов, почему мы этому должны противостоять», — пояснил президент РФ.

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Об изменении названия монумента ранее в этот день сообщил гендиректор Национального музея истории Украины во Второй мировой войне Юрий Савчук. По его словам, решение было принято на заседании ученого совета музея. Савчук выразил надежду, что оно будет утверждено министерством культуры и информационной политики накануне 24 августа, когда в стране отмечается День независимости.

До этого, 26 июля, стало известно, что в Киеве начался демонтаж герба СССР с монумента «Родина-мать». На месте символа Советского Союза, который располагался на щите скульптуры, местные власти планируют установить трезубец. В тот же день сообщалось, что во Львовской области за сутки снесли три памятника советской эпохи.

На Украине с 2015 года проводится политика декоммунизации в рамках закона «Об осуждении коммунистического и нацистского режимов». Закон предполагает переименование всех топографических объектов, названия которых как-либо связаны с Советским Союзом, а также снос памятников и демонтаж мемориальных досок.

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