Путин оценил некоторые пункты из африканской мирной инициативы

Страны Африки, предлагая свой вариант мирного урегулирования конфликта на Украине, делают это, чтобы разрядить обстановку. При этом некоторые его пункты труднореализуемы, о чем президент РФ Владимир Путин заявил 29 июля во время пресс-конференции по итогам саммита Россия — Африка 2023.

«Но есть вещи, которые труднореализуемые или нереализуемые. Ну, например, там один из пунктов — прекращение огня. Но украинская армия наступает, они в атаке, что называется, реализуют крупномасштабное стратегическое наступление. Мы же не можем прекратить огонь, когда на нас наступают», — сказал глава государства.

Президент подчеркнул, что есть положения африканской инициативы, которые реализуются после предыдущей встречи с делегациями стран Африки полтора месяца назад. В частности, речь идет о вопросе детей, семей и обмена пленными.

Кроме того, президент отметил, что для начала переговоров необходимо согласие обеих сторон. Россия всегда была готова продолжить диалог, а вот президент Украины Владимир Зеленский запретил переговоры с РФ на законодательном уровне.

Ранее,29 июля, Владимир Путин заявил, что саммит Россия – Африка прошел на хорошем уровне и с хорошими результатами. На встрече с президентом Республики Конго Дени Сассу-Нгессо президент РФ подчеркнул, что связи двух стран носят прочный характер, основаны на традициях дружбы, взаимного понимания и поддержки друг друга. Также глава государства поблагодарил президента Республики Конго за его внимание к укреплению двустороннего политического диалога.

Накануне Путин на пленарном заседании саммита Россия – Африка заявил, что Африканский континент становится новым центром силы и его политическая и экономическая роль растет в геометрической прогрессии. Российский лидер отметил, что африканский континент готов помогать в решении проблем, находящихся, казалось бы, вне зоны его первоочередных интересов.

27 июля президент РФ сообщил, что с оптимизмом смотрит в будущее отношений с Африкой. Он добавил, что Россия продолжит вносить реальный вклад в урегулирование кризисов и предотвращение появления новых очагов напряженности в Африке, в борьбу с терроризмом, пандемиями и голодом.