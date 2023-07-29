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Путин заявил об огромном потенциале в странах Африки

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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В странах Африки огромный потенциал, который нарастает с геометрической прогрессией. Об этом в субботу, 29 июля, заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита Россия — Африка 2023.

«Я не могу сказать, что всё будущее за Африкой. Мир многообразен. Но у Африки большой потенциал. Поэтому мы должны использовать всё, что было наработано еще с советских времен, — эти добрые, доверительные отношения — и работать по-новому», — заявил глава государства.

Он напомнил, что в советское время было мнение, будто на Африку зря тратили деньги. Но сейчас, отметил президент РФ, именно это стало заделом прочности сотрудничества между Россией и африканскими странами.

Путин подчеркнул, что СССР был ведущим голосом освобождения для всего мира, в том числе для африканского континента. Тогда многое делалось «в одностороннем порядке»: строились электростанции, заводы, объекты инфраструктуры. Сейчас, по словам президента, Африка «не просит подачек».

«Многие говорили: мы не пришли чего-то просить. И это правда. Не было ни одной просьбы — дайте нам то, дайте нам это. Все стараются найти взаимоприемлемые для обеих сторон интересные проекты», — подвел итог Путин.

«Нам нужен надежный друг. Надеюсь, Россия им станет»
О чем говорят участники саммита в Санкт-Петербурге

Ранее 29 июля Владимир Путин заявил, что саммит Россия – Африка прошел на хорошем уровне и с хорошими результатами. На встрече с президентом Республики Конго Дени Сассу-Нгессо президент РФ отметил, что связи двух стран носят прочный характер, основаны на традициях дружбы, взаимного понимания, поддержки друг друга.

Накануне Путин на пленарном заседании саммита Россия – Африка заявил, что Африканский континент становится новым центром силы и его политическая и экономическая роль растет в геометрической прогрессии.

27 июля российский лидер сообщил, что с оптимизмом смотрит в будущее отношений с Африкой. Он добавил, что Россия продолжит вносить реальный вклад в урегулирование кризисов и предотвращение появления новых очагов напряженности в Африке, в борьбу с терроризмом, пандемиями и голодом.

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