Путин заявил о хорошем результате прошедшего саммита Россия – Африка

Саммит Россия – Африка прошел на хорошем уровне и с хорошими результатами, считает президент России Владимир Путин. Об этом он заявил 29 июля на встрече с президентом Республики Конго Дени Сассу-Нгессо.

«Рад возможности провести нашу двустороннюю встречу. Хотел бы вас поблагодарить за то, что вы сочли возможным потратить свое время на приезд в Санкт-Петербург, принять личное участие в саммите Россия – Африка. Мне кажется, что он прошел на очень хорошем уровне и с хорошими результатами», — сказал российский лидер.

Кроме того, накануне со странами Африки состоялась откровенная и полезная дискуссия по Украине, сообщил глава государства.

Путин подчеркнул, что связи РФ в двустороннем порядке с Республикой Конго носят прочный характер, основаны на традициях дружбы, взаимного понимания, поддержки друг друга.

«В следующем году мы будем отмечать шестидесятую годовщину установления дипломатических отношений между нашими странами. Мы очень ценим, господин президент, что вы уделяете личное внимание укреплению двустороннего политического диалога», — добавил он.

Накануне Путин на пленарном заседании саммита Россия – Африка заявил, что Африканский континент становится новым центром силы и его политическая и экономическая роль растет в геометрической прогрессии.

27 июля российский лидер сообщил, что с оптимизмом смотрит в будущее отношений с Африкой. Он добавил, что Россия продолжит вносить реальный вклад в урегулирование кризисов и предотвращение появления новых очагов напряженности в Африке, в борьбу с терроризмом, пандемиями и голодом.