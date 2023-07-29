Путин заявил о готовности РФ оказывать Африке гуманитарную помощь

Мир меняется очень быстро и у Африки большой потенциал, поэтому Россия готова поддерживать и помогать странам континента развиваться, заявил президент РФ Владимир Путин 29 июля по итогам второго саммита и экономического и гуманитарного форума Россия – Африка.

Путин отметил, что, помимо потенциала континента, у него немало сложностей. К примеру, 600 млн жителей не имеют доступа к электроэнергии. При этом заинтересованность стран Африки не просто в зерне или ресурсах, но в развитии отраслей, техники, предприятий. Среди приоритетных сфер он назвал безопасность, сельское хозяйство, атомную энергетику, космическую отрасль.

«Конечно, там, где можно, будем поддерживать и гуманитарную помощь оказывать», — подчеркнул он.

Российский лидер указал, что такие возможности упускать нельзя, тем более когда есть «колоссальный задел советского времени».

«Мне было приятно осознавать за эти почти три дня, что в целом африканский континент к нам настроен в высшей степени дружественно и положительно. Это важная база, на основе которой можно строить отношения делового плана», — добавил Путин.

Ранее президент РФ заявил о том, что в странах Африки огромный потенциал, который нарастает с геометрической прогрессией. Он напомнил, что сотрудничество с континентом со стороны СССР стало заделом прочности отношений между Россией и африканскими странами.

Также в этот день Путин заявил, что саммит Россия – Африка прошел на хорошем уровне и с хорошими результатами. На встрече с президентом Республики Конго Дени Сассу-Нгессо президент РФ отметил, что связи двух стран носят прочный характер, основаны на традициях дружбы, взаимного понимания, поддержки друг друга.

Накануне Путин на пленарном заседании саммита Россия – Африка указал на то, что Африканский континент становится новым центром силы и его политическая и экономическая роль растет в геометрической прогрессии.