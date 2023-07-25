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Главного инженера ТЦ «Времена года» доставили в суд

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Главного инженера компании, которая осуществляла трудовые функции по договору в торговом центре «Времена года» в Москве, доставили 25 июля в суд.

В отношении инженера возбудили уголовное дело по статье «Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц».

Задержанному мужчине 39 лет. Суд изберет ему меру пресечения.

22 июля трубу с горячей водой диаметром 30 см в ТЦ «Времена года» прорвало — она разорвалась по сварному шву. По данным МЧС РФ, причиной стала поломка внутреннего теплопровода. В результате погибли четыре человека, еще 10 были госпитализированы с ожогами разной степени тяжести.

Трубное положение: в деле о трагедии в ТЦ «Времена года» появился первый фигурант
Задержан главный инженер компании, отвечавшей за исправность коммуникаций торгового центра

Общая площадь затопления после разрыва трубы с горячей водой в торговом центре «Времена года» составила 4 тыс. кв. м.

Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц»). 24 июля был задержан главный инженер компании, осуществлявшей трудовые функции по договору в ТЦ.

Дело о расследовании прорыва трубы в торговом центре передано в аппарат столичного главка СК РФ и находится на контроле лично у председателя ведомства Александра Бастрыкина.

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