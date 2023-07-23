Площадь затопления в ТЦ «Времена года» составила 4 тыс. кв. м

Общая площадь затопления после разрыва трубы с горячей водой в торговом центре «Времена года» в Москве составила 4 тыс. кв. м. Об этом в воскресенье, 23 июля, сообщили «РИА Новости» в экстренных службах.

«Площадь подтопления после разгерметизации металлической трубы горячего водоснабжения в ТЦ «Времена года» составила 4 тыс. кв. м», — сказал представитель экстренных служб.

По его данным, труба диаметром 30 см разорвалась по сварному шву.

Помимо этого, он сообщил о спасении 10 человек. После врачебного осмотра четверо из них были госпитализированы в НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского, еще пятеро — в ГКБ им. Ф.И. Иноземцева. Десятый спасенный человек отказался от госпитализации. У всех пострадавших были ожоги.

Прорыв трубы с горячей водой в ТЦ «Времена года» произошел накануне. В результате аварии погибли четыре человека. Минимум десятерых госпитализировали с ожогами разной степени тяжести. Еще нескольких пострадавших медики осмотрели прямо на месте. По данным МЧС РФ, первопричиной инцидента стала поломка внутреннего теплопровода.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что все службы города, включая МЧС, оперативно работают на месте аварии.

Сотрудники столичного СК уточняют детали случившегося. Правоохранители начали изымать техническую документацию по торговому центру. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц»).

На кадрах, появившихся в распоряжении «Известий», можно увидеть, что кипяток хлынул в помещения на минус первом этаже, где располагался цех магазина «Глобал Гурмэ».

По словам очевидца, эвакуация из здания началась не сразу. Около 10 минут одни сотрудники ТЦ отключали воду, а другие пытались ликвидировать разлив кипятка, работая при этом почти с голыми ногами.

Шестиэтажный торговый центр «Времена года» по площади занимает более 62 тыс. кв. м, он был открыт на западе Москвы в 2007 году.