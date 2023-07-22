Появились кадры с места прорыва трубы с кипятком в ТЦ «Времена года»
В распоряжении «Известий» 22 июля появились кадры с места прорыва трубы с горячей водой в столичном ТЦ «Времена года».
Кипяток хлынул в помещения на минус первом этаже, где располагался цех магазина «Глобал Гурмэ».
Прорыв трубы с горячей водой в торговом центре «Времена года» произошел ранее в этот день. В результате аварии погибли четыре человека. Минимум 10 человек госпитализировали, все они получили ожоги различной степени тяжести. Еще несколько человек осмотрели медики на месте происшествия.
По сообщению МЧС РФ, причиной аварии стал прорыв внутреннего теплопровода.
Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц»). Следователи и криминалисты столичного СК устанавливают обстоятельства произошедшего. Следователи начали изымать техническую документацию по торговому центру.
Одна из сотрудниц торгового центра рассказала «Известиям», что уборщицы пытались остановить воду во время прорыва теплопровода. На кадрах, которые были сняты посетителями ТЦ, было видно, как во время прорыва кипятка сотрудники убирали воду.