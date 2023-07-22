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Уборщиц ТЦ «Времена года» отправили убирать кипяток во время прорыва трубы

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Уборщицы пытались остановить воду во время прорыва теплопровода в торговом центре «Времена года» на западе Москвы. Об этом «Известиям» 22 июля рассказала одна из сотрудниц.

«На минус первом этаже. Магазин «Глобус Гурмэ». Начала течь горячая вода. Нас позвали как бы придерживать [воду]. Нас позвали, когда уже потоп [произошел], чтобы придерживать воду, чтобы не шло на полный этаж, а в магазин мы не заходили», — рассказала женщина.

На кадрах, которые были сняты посетителями ТЦ, было видно, как во время прорыва кипятка сотрудники убирали воду.

Другая сотрудница ТЦ Влада отметила, что оповещения об эвакуации не было.

Авария с прорывом горячей воды произошла в ТЦ ранее в этот день. В результате инцидента четыре человека погибли. Десять человек госпитализировали, они получили ожоги различной степени тяжести. Еще несколько человек осмотрели медики на месте происшествия.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц»). Следователи и криминалисты столичного СК устанавливают обстоятельства произошедшего.

По данным МЧС РФ, причиной аварии стал прорыв внутреннего теплопровода.

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