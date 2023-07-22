Следователи начали изымать техническую документацию ТЦ «Времена года»

Следователи изымают техническую документацию по торговому центру «Времена года» на западе Москвы, где произошла авария с прорывом горячей воды. Об этом 22 июля сообщили в Telegram-канале столичного управления СК России.

Также устанавливаются лица, ответственные за эксплуатацию торгового центра.



«В рамках уголовного дела устанавливаются лица, ответственные за эксплуатацию и обслуживание здания», — сказано в сообщении

Ранее в этот день сообщалось, что в результате аварии число погибших возросло до четырех человек. Все они — сотрудники магазина «Глобус». По последним данным, число госпитализированных возросло до десяти. Они получили ожоги различной степени тяжести. Еще несколько человек осмотрели медики на месте происшествия.



Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что все службы города оперативно работают на месте аварии. По сведениям МЧС России, ее причиной стал прорыв внутреннего теплопровода.

Также возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц»).