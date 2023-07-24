Трубное положение: в деле о трагедии в ТЦ «Времена года» появился первый фигурант

В деле о гибели людей в торговом центре «Времена года» появился первый подозреваемый. Следственный комитет задержал главного инженера компании-подрядчика, которая отвечала за функционирование инженерных сетей ТЦ. По данным источника «Известий», это 39-летний Евгений Боткин. Ему предъявлено обвинение в нарушении требований промышленной безопасности, сообщила прокуратура Москвы. 22 июля из-за прорыва трубы с кипятком в ТЦ погибли четыре человек, десять были госпитализированы. Юристы не исключают, что в деле могут появиться и новые подозреваемые — следствие будет проверять, не лежит ли ответственность и на торговом центре, в частности, из-за того, как была организована эвакуация во время ЧП.

Первый фигурант

В понедельник, 24 июля, появился первый фигурант в уголовном деле, возбужденном после прорыва трубы с кипятком в московском ТЦ «Времена года». ГУ Следственного комитета по Москве сообщило о задержании главного инженера компании-подрядчика, которая работала с торговым центром по договору. Она отвечала за исправную работу водоснабжения.

«С мужчиной проводятся следственные действия, — говорится в сообщении пресс-службы ведомства. — В ближайшее время следствие намерено ходатайствовать перед Пресненским районным судом Москвы об избрании фигуранту меры пресечения в виде заключения под стражу».

В прокуратуре Москвы сообщили, что задержанному 39 лет, ему предъявлено обвинение по одной статье — нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов. По данным источника «Известий», фигуранта зовут Евгений Боткин, меру пресечения ему планируется избрать 25 июля.

ЧП во «Временах года» случилось 22 июля. Как сообщали ранее в СК, трубы горячего водоснабжения прорвало на цокольном и подвальных этажах ТЦ, в результате четыре человека погибли, десять были госпитализированы с ожогами. По данным «Известий», все погибшие работали в одном из магазинов ТЦ — «Глобус Гурмэ».

Следственные органы возбудили дело по двум статьям — об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, и о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов.

Как рассказала «Известиям» работница пекарни в «Глобус Гурмэ» Патимат Мутаева, прорвавшаяся труба располагалась совсем рядом с магазином — на цокольном этаже, поэтому гастроном и стал эпицентром происшествия. Сейчас женщина находится в больницы и жалуется на плохое самочувствие — у нее высокая температура и сильные ожоги.

— Ноги обварились ниже колен — они буквально горят сейчас. Вода хлынула сразу в нашу пекарню. Я с коллегами стала выбегать и уже на первом этаже мне оказали помощь. О прорыве никто не знал, вода пошла внезапно , — поделилась пострадавшая.

Сейчас в торговом центре продолжаются проверки, здание обследуют люди в форме МЧС. Специалисты изучают работу сигнализации и осматривают эвакуационные выходы, сообщил корреспондент «Известий» с места.

Чья теплосеть?

«Известия» направили запрос в администрацию ТЦ с просьбой прокомментировать происшествие, на данный момент ответ не получен. В Российском совете торговых центров заявили, что владельцы «Времен года» — «не новички на этом рынке, а реальные профессионалы».

«Безопасность, безусловно, они видят своим главным приоритетом, — указали в организации. — Пока нет официальных результатов расследования, сохраняется существенная вероятность того, что труба или другие технические элементы имели скрытый брак. Такие моменты вряд ли можно отнести к зоне ответственности УК либо арендатора и они не могут говорить о том, что ТЦ недовыполняет государственные требования».

Инженерные и технологические системы должен контролировать сам собственник после сдачи госкомиссии, рассказал «Известиям» гендиректор компании «Этерна», эксперт в области управления недвижимостью Дмитрий Томилин.

— Он ответственен за инженерные коммуникации: трубы, вентиляцию, водоснабжение и прочие системы, — сказал он. — Собственник должен обслуживать некоторые из них, в частности опасные, с помощью специализированных организаций. Например, обслуживание лифтов требует привлечения сторонних организаций.

При этом он указал, что в команде, управляющей ТЦ, складскими комплексами, офисными центрами и прочими объектами коммерческой недвижимости должность главного инженера обычно есть — именно в его компетенции курировать все эти системы и коммуницировать со сторонними организациями, проверяющими безопасность эксплуатации объектов.

— Но собственник может ограничивать финансирование, выделенное на эксплуатацию, и тогда это приводит к нарушению регламентных сроков по обслуживанию, проведению планово-предупредительных работ и, как следствие, — к авариям, — подчеркнул Дмитрий Томилин.

Вице-президент «Союза торговых центров: Россия, Беларусь, Казахстан» Павел Люлин пояснил, что на этапе строительства и ввода в эксплуатацию объект контролирует Ростехнадзор. Эта же организация следит и за его дальнейшей работой. Функционирование трубопровода также должна контролировать Московская объединенная энергетическая компания и сам торговый центр, отметил эксперт.

— Версий произошедшего может быть несколько. Но поскольку это трубопровод высокого давления, который по сути является частью городской системы, МОЭК должна была его проверять, — считает Павел Люлин. Однако еще 22 июля, в день трагедии, в МОЭК официально заявили, что поврежденная тепловая сеть в ТЦ «Времена года» принадлежит владельцу здания.

«Известия» направили запросы в Ростехнадзор и ПАО «МОЭК».

Причины трагедии

Председатель союза жилищных организаций Москвы и специалист по проблемам коммунального хозяйства Константин Крохин в разговоре с «Известиями» выразил уверенность, что один из факторов, который привел к трагическим последствиям аварии, — несвоевременная эвакуация посетителей. Ранее одна из сотрудниц ТЦ рассказала «Известиям», что эвакуация началась не сразу и о происшествии она узнала на своем рабочем месте — из соцсетей.

— Торговые центры — это место массового скопления людей, причем разного возраста, разного социального положения и подготовленности к действиям в чрезвычайных ситуациях. Поэтому персонал должен быть подготовлен, — пояснил он «Известиям».

Крохин полагает, что подвальное помещение не было освещено, а выход — захламлен, — такие выводы он сделал, отсмотрев видео прокуратуры и СК. Это, по его мнению, могло дезориентировать людей при эвакуации и сказаться на числе жертв.

Кроме того, эксперт отметил, что располагать горячую сварную трубу высокого давления в обычном помещении «недопустимо в принципе».

— Я не исключаю, что технические ошибки, которые будут выявлены в ходе расследования — это просто стремление сэкономить, — сказал специалист.

Лечение и компенсации

Пострадавшим и семьям погибших положена компенсация от лица, которое будет признано виновным в ходе расследования, рассказал «Известиям» руководитель практики в сфере ЖКХ, экологии и природопользования МКА «Арбат» Сергей Сергеев.

Этим лицом может быть, например, собственник компании торгового центра или страховая компания. Сумма компенсации может дойти и до нескольких миллионов рублей, однако в случае незначительного вреда здоровью больших выплат не будет, пояснил эксперт.

— Жизнь человека, по практике, оценивается где-то в 600-700 тыс. рублей, — отметил Сергеев.

Пострадавшим, которые сразу не обратились в больницу с ожогами, но рассчитывают на денежную компенсацию, нужно будет доказать, что ожоги получены именно в ходе прорыва трубы в ТЦ «Времена года», дополнил юрист. В частности, сообщалось, что среди пострадавших были и те, кто отказывался от госпитализации.