 
$
 
$
Газета
Приложения
Главное

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023

Новости iz.ru
Газета «Известия»
НМГ
Новости РЕН ТВ
Новости 5 канала
Новости 78 канала
Спорт Экспресс
Спорт Экспресс
Газета
Приложения
Подписка
Реклама
Прямой эфир
Экономика
«Уральские авиалинии» запланировали выкупить 19 своих Airbus
Общество
В ТЦ «Времена года» завершены спасательные работы после прорыва трубы с кипятком
Мир
Комиссия Совфеда обратится в ОБСЕ из-за обстрела военкоров в зоне спецоперации
Общество
Захарова назвала неслучайной атаку ВСУ на российских журналистов в зоне спецоперации
Мир
Лукашенко направился с рабочим визитом в Россию
Общество
Корреспондент «Известий» Польшаков рассказал о полученных при ударе ВСУ ранениях
Мир
Посольство России возложило на США ответственность за удар ВСУ по журналистам
Общество
Уголовное дело возбуждено по факту гибели людей в ТЦ «Времена года» в Москве
Спорт
Российскую теннисистку Звонареву не пустили на турнир в Польшу
Общество
У захватившего дом в Истре был целый арсенал оружия
Общество
Городские службы устраняют последствия аварии в московском ТЦ «Времена года»
Мир
Умерла дочь Чарли Чаплина Джозефина
Наука и техника
Эксперты рассказали о потенциале роста экспорта ИБ-продуктов из РФ
/

Водой и огнем: в московском ТЦ «Времена года» прорвало трубу с кипятком

В результате аварии погибли четыре человека
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
Главный слайд
Начало статьи
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Субботний шопинг в торговом центре «Времена года» на Кутузовском проспекте обернулся трагедией. В здании прорвало трубу с кипятком, вода хлынула на этаж, ошпарив людей. В результате трагедии погибли четыре человека, еще девять получили ожоги. Подробности — в материале «Известий».

Что случилось в ТЦ «Времена года»

Коммунальная авария в престижном торговом центре «Времена года» произошла днем в субботу, 22 июля.

Из-за прорыва трубы горячая вода хлынула на этаж, а из вентиляции и подземных сооружений вверх повалил горячий пар. По информации источника «Известий», погибли четыре человека, ожоги получили девять человек. Сообщается, что несколько посетителей оказались заблокированы на втором этаже торгового центра.

спасатели
Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

По последним данным, авария случилась в гастрономе «Глобус Гурмэ», который находится на минус первом этаже, а все погибшие — сотрудники магазина. Пострадавшим оказывают всю необходимую помощь, девять человек госпитализировали в ожоговое отделение больницы. Личности пострадавших установлены. Один пострадавший от госпитализации отказался.

Как рассказала «Известиям» сотрудница ТЦ, сигнализации в помещении не было, она узнала о прорыве горячей воды из социальных сетей.

После прорыва трубы на цокольный этаж хлынул кипяток, пространство быстро заволокло паром, горячий воздух начал подниматься вверх. Вся территория превратилась в настоящую парную. По данным источника «РИА Новостей», эскалаторы на первом этаже остановились, а поручни у них были очень горячие. Эскалаторы на втором и третьем этажах продолжали работать.

Вызов в МЧС поступил в 15:05 мск, а уже к 19:00 мск все последствия аварии были ликвидированы и ситуация нормализовалась, сообщил «Известиям» врио начальника главка МЧС Юрий Ткаченко. Сейчас эксперты ищут место прорыва трубопровода. Всего на ликвидации аварии работали 107 спасателей, уточнил Юрий Ткаченко.

Съезд с Кутузовского проспекта к месту ЧП временно закрыт, общее движение транспорта по Кутузовскому проспекту не затруднено.

Трагедия в ТЦ «Времена года»: последствия

По факту аварии Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц». Следователи и криминалисты осматривают место происшествия, сообщили в ведомстве.

повара у входа
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Прокуратура Западного административного округа взяла на контроль установление обстоятельств и причин инцидента в ТЦ. На месте работу правоохранительных органов координирует первый заместитель прокурора ЗАО Сослан Хубулов.

Мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования в связи с гибелью посетителей ТЦ. «Прорыв трубы с горячей водой стал причиной крупной аварии в торговом центре «Времена года». Есть пострадавшие с ожогами. Все службы города, МЧС оперативно работают на месте. Всем пострадавшим оказываем медицинскую помощь», — написал градоначальник в своем блоге в Telegram.

Как вести себя при техногенной аварии

Схема поведения попавших в инцидент с горячей водой кардинально отличается от того, как себя вести при пожаре, отметил в беседе с «Известиями» ведущий эксперт фонда пожарной безопасности Константин Кузнецов.

Дело в том, что при пожаре самое опасное — распространение дыма и токсичных веществ. Абсолютное большинство пострадавших и погибших на пожаре — люди, подвергшиеся воздействию дыма и отравляющих веществ, — поясняет собеседник издания.

тц пожарная
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

В инциденте с горячей водой всё иначе, подчеркнул эксперт. Если прорыв в нескольких метрах от человека, то чаще всего это не опасно для жизни. Это техногенная ситуация.

Кузнецов отметил, что при введении объекта в эксплуатацию трубопроводы должны пройти испытание на прочность и герметичность. В дальнейшем такие проверки должны делаться регулярно, чтобы избежать прорывов.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023

Прямой эфир