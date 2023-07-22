Водой и огнем: в московском ТЦ «Времена года» прорвало трубу с кипятком
Субботний шопинг в торговом центре «Времена года» на Кутузовском проспекте обернулся трагедией. В здании прорвало трубу с кипятком, вода хлынула на этаж, ошпарив людей. В результате трагедии погибли четыре человека, еще девять получили ожоги. Подробности — в материале «Известий».
Что случилось в ТЦ «Времена года»
Коммунальная авария в престижном торговом центре «Времена года» произошла днем в субботу, 22 июля.
Из-за прорыва трубы горячая вода хлынула на этаж, а из вентиляции и подземных сооружений вверх повалил горячий пар. По информации источника «Известий», погибли четыре человека, ожоги получили девять человек. Сообщается, что несколько посетителей оказались заблокированы на втором этаже торгового центра.
По последним данным, авария случилась в гастрономе «Глобус Гурмэ», который находится на минус первом этаже, а все погибшие — сотрудники магазина. Пострадавшим оказывают всю необходимую помощь, девять человек госпитализировали в ожоговое отделение больницы. Личности пострадавших установлены. Один пострадавший от госпитализации отказался.
Как рассказала «Известиям» сотрудница ТЦ, сигнализации в помещении не было, она узнала о прорыве горячей воды из социальных сетей.
После прорыва трубы на цокольный этаж хлынул кипяток, пространство быстро заволокло паром, горячий воздух начал подниматься вверх. Вся территория превратилась в настоящую парную. По данным источника «РИА Новостей», эскалаторы на первом этаже остановились, а поручни у них были очень горячие. Эскалаторы на втором и третьем этажах продолжали работать.
Вызов в МЧС поступил в 15:05 мск, а уже к 19:00 мск все последствия аварии были ликвидированы и ситуация нормализовалась, сообщил «Известиям» врио начальника главка МЧС Юрий Ткаченко. Сейчас эксперты ищут место прорыва трубопровода. Всего на ликвидации аварии работали 107 спасателей, уточнил Юрий Ткаченко.
Съезд с Кутузовского проспекта к месту ЧП временно закрыт, общее движение транспорта по Кутузовскому проспекту не затруднено.
Трагедия в ТЦ «Времена года»: последствия
По факту аварии Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц». Следователи и криминалисты осматривают место происшествия, сообщили в ведомстве.
Прокуратура Западного административного округа взяла на контроль установление обстоятельств и причин инцидента в ТЦ. На месте работу правоохранительных органов координирует первый заместитель прокурора ЗАО Сослан Хубулов.
Мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования в связи с гибелью посетителей ТЦ. «Прорыв трубы с горячей водой стал причиной крупной аварии в торговом центре «Времена года». Есть пострадавшие с ожогами. Все службы города, МЧС оперативно работают на месте. Всем пострадавшим оказываем медицинскую помощь», — написал градоначальник в своем блоге в Telegram.
Как вести себя при техногенной аварии
Схема поведения попавших в инцидент с горячей водой кардинально отличается от того, как себя вести при пожаре, отметил в беседе с «Известиями» ведущий эксперт фонда пожарной безопасности Константин Кузнецов.
— Дело в том, что при пожаре самое опасное — распространение дыма и токсичных веществ. Абсолютное большинство пострадавших и погибших на пожаре — люди, подвергшиеся воздействию дыма и отравляющих веществ, — поясняет собеседник издания.
В инциденте с горячей водой всё иначе, подчеркнул эксперт. Если прорыв в нескольких метрах от человека, то чаще всего это не опасно для жизни. Это техногенная ситуация.
Кузнецов отметил, что при введении объекта в эксплуатацию трубопроводы должны пройти испытание на прочность и герметичность. В дальнейшем такие проверки должны делаться регулярно, чтобы избежать прорывов.