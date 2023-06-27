Огненный зазор: суд вынес последний приговор по делу «Зимней вишни»

Генерала Александра Мамонтова и подполковника Григория Терентьева признали виновными в пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня». 27 июня Центральный районный суд Кемерово осудил их соответственно на 10,5 года и 8,5 года колонии общего режима. Экс-глава МЧС Кузбасса и его бывший подчиненный стали последними осужденными по уголовному делу о гибели 60 человек в пожаре в кемеровском ТРЦ в 2018 году. Суд признал, что трагедия произошла в том числе в результате халатности фигурантов дела. Они должны были проверить торговый центр, но не сделали этого. Вину ни Мамонтов, ни Терентьев не признали. С учетом срока, проведенного в СИЗО, оба смогут подать на УДО уже через полгода, рассказали эксперты.

Халатность и растрата

На входе в Центральный Кемеровский суд очередь — 27 июня здесь оглашали приговор фигурантам последнего уголовного дела по факту пожара в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» 25 марта 2018 года. На скамье подсудимых оказались экс-глава МЧС Кузбасса генерал Александр Мамонтов и его бывший подчиненный, подполковник Григорий Терентьев. Последний отвечал в ведомстве за профилактику ЧС. Обоих обвиняют в халатности.

По версии стороны обвинения, экс-сотрудники регионального МЧС не организовали проверку соблюдения требований пожарной безопасности в ТРЦ, хотя должны были это сделать до 18 марта 2018 года. Это привело к пожару, унесшему жизни 60 человек, большинство из которых дети. Пожар возник на верхнем этаже торгового центра, в результате люди оказались в огненной ловушке.

Всего в деле 15 фигурантов, все они уже получили реальные сроки. Александр Мамонтов и Григорий Терентьев оказались последними, кого суд признал виновными в гибели людей. Оба уже провели в СИЗО около пяти лет. Кроме халатности Мамонтову предъявили обвинение в растрате в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК), а Терентьеву — в мошенничестве (ч. 3 ст. 159 УК).

Пожар в ТРЦ «Зимняя вишня» Фото: Global Look Press/vk.com/typical_kmr

По версии следствия, в период с июня 2015 по апрель 2018 года Мамонтов воспользовался своим служебным положением и похитил более 1,8 млн рублей, выделенных кузбасскому МЧС. А Терентьев, который возглавлял отдел надзорной деятельности и профилактической работы главка МЧС, в год трагедии и за год до нее похитил выплаченную работодателем денежную компенсацию, которая в действительности ему не полагалась, сообщили в СК.

Среди тех, кто был на оглашении приговора, можно было заметить потерпевших, у которых во время пожара в «Зимней вишне» погибли дети.

Поддержать подсудимых пришли действующие сотрудники и ветераны МЧС. До начала заседания они успели переброситься несколькими словами с Александром Мамонтовым, а тот даже улыбался в ответ. Экс-глава МЧС выглядел спокойным, а его зам Терентьев — уставшим и расстроенным. Еще больше его состояние усугубилось после вынесения приговора.

На заседании не обошлось без инцидента: один из адвокатов подсудимых упал в обморок, и судье пришлось объявить перерыв. Подсудимые воспользовались этим моментом для общения с родными. Выяснилось, что сын Терентьева идет служить в армию.

Вину не признали

Ни Мамонтов, ни Терентьев не признали своей вины в халатности. На протяжении всего судебного разбирательства оба пытались доказать суду, что проверка «Зимней вишни», на отсутствие которой ссылалось следствие, означала бы нарушение законодательства.

Экс-глава МЧС Кузбасса Александр Мамонтов Фото: РИА Новости/Максим Серков

По словам Мамонтова, в законодательстве установлены общие положения и полномочия руководителей МЧС региона. По его мнению, в нормативах не прописано, что начальнику ведомства необходимо было следить за состоянием ТРЦ — должностным лицом, которое должно было проверять владельца «Зимней вишни», является начальник отделения МЧС Заводского района Кемерово, а не он или Терентьев.

Экс-глава МЧС заявил, что за прошедшие с момента пожара пять лет так и не понял, в чем его обвиняют, и просил суд его оправдать. С той же просьбой к суду обратился и Терентьев. Тем не менее доказательства, собранные в ходе следствия, суд признал достаточными для вынесения приговора.

Оба экс-чиновника отправятся в колонию общего режима: Мамонтов — на 10,5 года, Терентьев — на 8,5 года. Обвинение просило для них 14 и 10 лет. Наказание вынесено с учетом срока, который они уже провели под арестом, уточнили «Известиям» в пресс-службе Кемеровского суда. То есть по факту Мамонтов сможет выйти на свободу через 5,5 года, а Терентьев — уже через 3,5 года, полагает юрист Михаил Кармаев. Если же они воспользуются правом на УДО, то раньше.

Бывший главный пожарный инспектор Кемерово Григорий Терентьев Фото: ТАСС/Максим Киселев

— Согласно ст. 72 УК РФ, время содержания под стражей засчитывается в срок лишения свободы из расчета день за день. Мамонтов отсидел в СИЗО уже половину, а Терентьев три четверти срока. Уже через полгода они смогут подать ходатайство на условно-досрочное освобождение. Однако судья при этом будет учитывать их поведение, отношение к труду и то, признали ли они свою вину, — сказал юрист.

Кроме того, обоим назначены штрафы — 900 тыс. и 120 тыс. рублей соответственно. Они не смогут занимать госдолжности в течение двух лет.

Прокурор также просил суд лишить экс-главу МЧС звания генерала и награды «За заслуги перед Отечеством», а его бывшего подчиненного — звания подполковника. Однако суд звания оставил. Большинству потерпевших суд назначил по 500 тыс. рублей компенсаций. Суд запретил Мамонтову пользоваться машиной и счетами до тех пор, пока эти деньги не будут выплачены. Комментировать приговор они отказались, а их адвокаты заявили «Известиям», что пока не знают, будут ли обжаловать приговор.

Экономят на безопасности

Чтобы подобные трагедии не повторялись, нужно сокращать количество недобросовестных компаний, занимающихся пожарной безопасностью, а также отменять мораторий на проверки , заявил «Известиям» председатель Всероссийского добровольного пожарного общества Владимир Кудрявцев. Такой мораторий действует до конца 2023 года.

— Законодательство менять бесполезно, оно написано грамотно. Сегодня проблема заключается в самой системе проверок. Цель моратория — не кошмарить бизнес — благая, но отсутствие контроля приводит к тому, что недобросовестные предприниматели никак не следят за пожарной безопасностью, — заявил эксперт.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Кроме того, сегодня беспрепятственно выдают лицензии компаниям, которые устанавливают противопожарные системы и комплексы тушения пожаров, указал эксперт. По его мнению, многие из таких фирм — однодневки, которые не выполняют своих обязательств, устанавливают дешевые системы, не проверяют их и делают вид, что не несут за них ответственность.

Исполнительный директор группы компаний «Пожарный центр», эксперт по безопасности Александр Старостин тоже считает, что выводы из ситуации с «Зимней вишней» должны были сделать собственники подобных объектов. По его мнению, бизнесмены часто экономят на безопасности, чего делать категорически нельзя.

Выполнение противопожарных норм сильно зависит от региона: от местных властей, органов контроля и так далее, отметил он. В мегаполисах вроде Москвы сейчас все ТЦ становятся гораздо безопаснее, чем были раньше. А в регионах нередко магазины размещают в зданиях, не предназначенных для этого, — например, в бывших цехах заводов. Это приводит и к проблемам с пожарной безопасностью, резюмировал эксперт.