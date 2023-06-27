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Огненный зазор: суд вынес последний приговор по делу «Зимней вишни»

Экс-глава МЧС Кузбасса и его подчиненный смогут подать на УДО уже через полгода
Фото: РИА Новости/Максим Серков
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Генерала Александра Мамонтова и подполковника Григория Терентьева признали виновными в пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня». 27 июня Центральный районный суд Кемерово осудил их соответственно на 10,5 года и 8,5 года колонии общего режима. Экс-глава МЧС Кузбасса и его бывший подчиненный стали последними осужденными по уголовному делу о гибели 60 человек в пожаре в кемеровском ТРЦ в 2018 году. Суд признал, что трагедия произошла в том числе в результате халатности фигурантов дела. Они должны были проверить торговый центр, но не сделали этого. Вину ни Мамонтов, ни Терентьев не признали. С учетом срока, проведенного в СИЗО, оба смогут подать на УДО уже через полгода, рассказали эксперты.

Халатность и растрата

На входе в Центральный Кемеровский суд очередь — 27 июня здесь оглашали приговор фигурантам последнего уголовного дела по факту пожара в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» 25 марта 2018 года. На скамье подсудимых оказались экс-глава МЧС Кузбасса генерал Александр Мамонтов и его бывший подчиненный, подполковник Григорий Терентьев. Последний отвечал в ведомстве за профилактику ЧС. Обоих обвиняют в халатности.

По версии стороны обвинения, экс-сотрудники регионального МЧС не организовали проверку соблюдения требований пожарной безопасности в ТРЦ, хотя должны были это сделать до 18 марта 2018 года. Это привело к пожару, унесшему жизни 60 человек, большинство из которых дети. Пожар возник на верхнем этаже торгового центра, в результате люди оказались в огненной ловушке.

Всего в деле 15 фигурантов, все они уже получили реальные сроки. Александр Мамонтов и Григорий Терентьев оказались последними, кого суд признал виновными в гибели людей. Оба уже провели в СИЗО около пяти лет. Кроме халатности Мамонтову предъявили обвинение в растрате в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК), а Терентьеву — в мошенничестве (ч. 3 ст. 159 УК).

ТРЦ «Зимняя вишня»

Пожар в ТРЦ «Зимняя вишня»

Фото: Global Look Press/vk.com/typical_kmr

По версии следствия, в период с июня 2015 по апрель 2018 года Мамонтов воспользовался своим служебным положением и похитил более 1,8 млн рублей, выделенных кузбасскому МЧС. А Терентьев, который возглавлял отдел надзорной деятельности и профилактической работы главка МЧС, в год трагедии и за год до нее похитил выплаченную работодателем денежную компенсацию, которая в действительности ему не полагалась, сообщили в СК.

Среди тех, кто был на оглашении приговора, можно было заметить потерпевших, у которых во время пожара в «Зимней вишне» погибли дети.

Поддержать подсудимых пришли действующие сотрудники и ветераны МЧС. До начала заседания они успели переброситься несколькими словами с Александром Мамонтовым, а тот даже улыбался в ответ. Экс-глава МЧС выглядел спокойным, а его зам Терентьев — уставшим и расстроенным. Еще больше его состояние усугубилось после вынесения приговора.

На заседании не обошлось без инцидента: один из адвокатов подсудимых упал в обморок, и судье пришлось объявить перерыв. Подсудимые воспользовались этим моментом для общения с родными. Выяснилось, что сын Терентьева идет служить в армию.

Вину не признали

Ни Мамонтов, ни Терентьев не признали своей вины в халатности. На протяжении всего судебного разбирательства оба пытались доказать суду, что проверка «Зимней вишни», на отсутствие которой ссылалось следствие, означала бы нарушение законодательства.

Экс-глава МЧС Кузбасса Александр Мамонтов

Экс-глава МЧС Кузбасса Александр Мамонтов

Фото: РИА Новости/Максим Серков

По словам Мамонтова, в законодательстве установлены общие положения и полномочия руководителей МЧС региона. По его мнению, в нормативах не прописано, что начальнику ведомства необходимо было следить за состоянием ТРЦ — должностным лицом, которое должно было проверять владельца «Зимней вишни», является начальник отделения МЧС Заводского района Кемерово, а не он или Терентьев.

Экс-глава МЧС заявил, что за прошедшие с момента пожара пять лет так и не понял, в чем его обвиняют, и просил суд его оправдать. С той же просьбой к суду обратился и Терентьев. Тем не менее доказательства, собранные в ходе следствия, суд признал достаточными для вынесения приговора.

Оба экс-чиновника отправятся в колонию общего режима: Мамонтов — на 10,5 года, Терентьев — на 8,5 года. Обвинение просило для них 14 и 10 лет. Наказание вынесено с учетом срока, который они уже провели под арестом, уточнили «Известиям» в пресс-службе Кемеровского суда. То есть по факту Мамонтов сможет выйти на свободу через 5,5 года, а Терентьев — уже через 3,5 года, полагает юрист Михаил Кармаев. Если же они воспользуются правом на УДО, то раньше.

Бывший главный пожарный инспектор Кемерова Григорий Терентьев

Бывший главный пожарный инспектор Кемерово Григорий Терентьев

Фото: ТАСС/Максим Киселев

— Согласно ст. 72 УК РФ, время содержания под стражей засчитывается в срок лишения свободы из расчета день за день. Мамонтов отсидел в СИЗО уже половину, а Терентьев три четверти срока. Уже через полгода они смогут подать ходатайство на условно-досрочное освобождение. Однако судья при этом будет учитывать их поведение, отношение к труду и то, признали ли они свою вину, — сказал юрист.

Кроме того, обоим назначены штрафы — 900 тыс. и 120 тыс. рублей соответственно. Они не смогут занимать госдолжности в течение двух лет.

Прокурор также просил суд лишить экс-главу МЧС звания генерала и награды «За заслуги перед Отечеством», а его бывшего подчиненного — звания подполковника. Однако суд звания оставил. Большинству потерпевших суд назначил по 500 тыс. рублей компенсаций. Суд запретил Мамонтову пользоваться машиной и счетами до тех пор, пока эти деньги не будут выплачены. Комментировать приговор они отказались, а их адвокаты заявили «Известиям», что пока не знают, будут ли обжаловать приговор.

Экономят на безопасности

Чтобы подобные трагедии не повторялись, нужно сокращать количество недобросовестных компаний, занимающихся пожарной безопасностью, а также отменять мораторий на проверки, заявил «Известиям» председатель Всероссийского добровольного пожарного общества Владимир Кудрявцев. Такой мораторий действует до конца 2023 года.

— Законодательство менять бесполезно, оно написано грамотно. Сегодня проблема заключается в самой системе проверок. Цель моратория — не кошмарить бизнес — благая, но отсутствие контроля приводит к тому, что недобросовестные предприниматели никак не следят за пожарной безопасностью, — заявил эксперт.

противопожарное
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Кроме того, сегодня беспрепятственно выдают лицензии компаниям, которые устанавливают противопожарные системы и комплексы тушения пожаров, указал эксперт. По его мнению, многие из таких фирм — однодневки, которые не выполняют своих обязательств, устанавливают дешевые системы, не проверяют их и делают вид, что не несут за них ответственность.

Исполнительный директор группы компаний «Пожарный центр», эксперт по безопасности Александр Старостин тоже считает, что выводы из ситуации с «Зимней вишней» должны были сделать собственники подобных объектов. По его мнению, бизнесмены часто экономят на безопасности, чего делать категорически нельзя.

Выполнение противопожарных норм сильно зависит от региона: от местных властей, органов контроля и так далее, отметил он. В мегаполисах вроде Москвы сейчас все ТЦ становятся гораздо безопаснее, чем были раньше. А в регионах нередко магазины размещают в зданиях, не предназначенных для этого, — например, в бывших цехах заводов. Это приводит и к проблемам с пожарной безопасностью, резюмировал эксперт.

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