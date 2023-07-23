Дело по факту ЧП в торговом центре передали в ГСУ СК по Москве

Уголовное дело по факту ЧП в московском торговом центре «Времена года», при котором погибли люди, передано в аппарат столичного главка СК.

«Следователями проведены обыски в офисных помещениях, в ходе которых изъята документация, в том числе техническая. Допрашиваются лица из числа руководства, сотрудники.<...> Назначены судебно-медицинские экспертизы», — говорится в сообщении ведомства от 23 июля.

Уголовное дело было возбуждено по ч. 3 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц»). Следователи и криминалисты проводят дополнительный осмотр места происшествия.

Накануне в ТЦ «Времена года» прорвало трубу с горячей водой — труба диаметром 30 см разорвалась по сварному шву. По данным МЧС РФ, причиной стала поломка внутреннего теплопровода. В результате погибли четыре человека, еще 10 были госпитализированы с ожогами разной степени тяжести.

Как рассказал очевидец, эвакуация из здания началась не сразу. Около 10 минут сотрудники торгового центра отключали воду и пытались устранить разлив кипятка, работая с голыми ногами.