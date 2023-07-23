Бастрыкин взял на контроль дело о прорыве трубы в ТЦ «Времена года»

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на контроль расследование дела о прорыве трубы в торговом центре «Времена года» в Москве, в результате которого погибли люди. Об этом в воскресенье, 23 июля, сообщила пресс-служба ведомства.

«Председатель Следственного комитета Российской Федерации Бастрыкин А.И. поручил руководителю ГСУ СК России по городу Москве Стрижову А.А. представить доклад о ходе расследования уголовного дела и первоначально установленных обстоятельствах», — говорится в сообщении в Telegram-канале.

В настоящее время следователи продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.

Трубу с горячей водой в ТЦ «Времена года» прорвало накануне — труба диаметром 30 см разорвалась по сварному шву. По данным МЧС РФ, причиной стала поломка внутреннего теплопровода. В результате погибли четыре человека, еще десять были госпитализированы с ожогами разной степени тяжести.

Уголовное дело было возбуждено по ч. 3 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц»). Следователи и криминалисты проводят дополнительный осмотр места происшествия. Позднее уголовное дело по факту ЧП в московском торговом центре было передано в аппарат столичного главка СК.

Как рассказал очевидец Дмитрий в разговоре с «Известиями», эвакуация из здания началась не сразу. Около 10 минут сотрудники торгового центра отключали воду и пытались устранить разлив кипятка, работая с голыми ногами.