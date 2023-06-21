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Стена от огня: в РФ усилят пожарный надзор за критической инфраструктурой

Вместо плановых проверок раз в четыре года контроль за важными объектами станет постоянным
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Фото: РИА Новости/Александр Кондратюк
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В России планируют установить постоянный пожарный надзор за критически важной для нацбезопасности инфраструктурой и объектами культурного наследия. Кабмин одобрил соответствующий законопроект депутатов Госдумы, говорится в проекте отзыва правительства РФ. Сейчас плановые пожарные проверки на оборонных предприятиях, крупных железнодорожных узлах, гидротехнических сооружениях, в морских портах должны проводиться лишь раз в четыре года. По новым правилам на них будут постоянно находиться специальные подразделения федеральной противопожарной службы.

Больше контроля

В России установят постоянный пожарный контроль над объектами, критически важными для национальной безопасности, и объектами культурного наследия. Соответствующий законопроект был внесен в Госдуму группой депутатов в феврале 2023 года и теперь получил одобрение правительства. Это следует из проекта отзыва кабмина на документ, с копией которого ознакомились «Известия».

Законопроект получил поддержку, поскольку позволяет повысить пожарную безопасность критически важных для страны объектов, рассказали «Известиям» в пресс-службе правительства. Речь идет, например, об оборонных предприятиях, атомных электростанциях, крупных железнодорожных объектах, морских портах, гидротехнических сооружениях и т.п.

Сегодня такие объекты, согласно приказу МЧС России № 644, относятся к четвертой из пяти — «значительной» — группе риска. Но даже при этом плановые проверки пожарной безопасности там должны проводиться лишь раз в четыре года. В то время как пожары и ЧС на них, по мнению авторов законопроекта, могут нанести урон обороноспособности России. Во время СВО резкое увеличение производственных мощностей повышает риски возникновения возгораний, говорится в пояснительной записке к документу.

— Объекты критической инфраструктуры, важные и для нормального функционирования гражданской жизни, сейчас находятся под угрозой из-за действий террористического киевского режима, — рассказал «Известиям» депутат Госдумы от «Единой России» Александр Якубовский.

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Обеспечение дополнительного надзора позволит исключить случаи халатности и недосмотра на таких объектах, дополнительно усилит безопасность, подчеркнул депутат.

При этом надзор будут осуществлять сотрудники МЧС России «в пределах установленной штатной численности», следует из пояснительной записки к законопроекту.

Правительство в проекте отзыва отметило, что контролем должны заниматься исключительно «создаваемые на них объектовые, специальные и воинские подразделения федеральной противопожарной службы».

В законопроекте, помимо критически важной инфраструктуры, фигурируют и объекты исторического и культурного наследия.

— Нередки случаи, когда такие объекты умышленно поджигаются, для того чтобы в дальнейшем в связи с утратой ими статуса распоряжаться освободившимся земельным участком без каких-либо ограничений, — пояснил новацию Александр Якубовский.

Не отвлекать от дела

Пожаров на критически важных объектах невозможно избежать полностью, считает генеральный директор ПАО «ГИТ» Валерий Ковалев.

— Я бы не стал привязывать эту меру к каким-то событиям, так как она сама по себе логична, адекватна и необходима, — рассказал «Известиям» эксперт. — К сожалению, периодически происходят инциденты на таких объектах и, скорее всего, полностью избавиться от них невозможно, но уж точно они не должны происходить из-за некачественного противопожарного контроля.

Эксперт в сфере безопасности Владимир Кондратенко считает, что постоянный пожарный контроль на критически важных для страны объектах надо было вводить раньше.

— Этот вопрос давно стоял на повестке дня. Когда мы говорим о зданиях, где расположены государственные органы или ведомства, то понятно, что им должно быть уделено особое внимание. Не потому, что там люди какие-то безответственные, а наоборот — каждый день они решают вопросы, от которых зависит судьба страны, и, чтобы им не отвлекаться на посторонние дела, нужен штат профессионалов, компетентных людей, которые будут следить за соблюдением пожарной безопасности, — отметил он в разговоре с «Известиями».

Владимир Кондратенко подчеркнул, что постоянный надзор позволит уменьшить количество попыток совершить террористические акты и нарушить работу критически важных предприятий.

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В то же время не все эксперты считают, что объектам критической инфраструктуры необходимо усиление надзора. Они и без того оборудованы «по последнему слову пожарной техники», отметил ведущий эксперт Фонда пожарной безопасности Константин Кузнецов.

— В таких местах организованы так называемые объектовые пожарные части быстрого реагирования. Они при малейшей угрозе берут технику и устраняют возгорание, — рассказал «Известиям» эксперт. — У таких ведомств, как Министерство обороны, есть свои группы реагирования. Поэтому в этом плане, мне кажется, ужесточать надзор не стоит.

Но с объектами культурного наследия дела обстоят гораздо хуже.

— Вообще статистически на них чаще всего происходят пожары. Объясняется это тем, что эти объекты старые и там очень много нарушений пожарной безопасности в условиях отсутствия контроля, — посетовал Константин Кузнецов. — Связано это в том числе и с недостаточным финансированием, которое выделяется на объекты культурного наследия.

Ведущий эксперт Фонда пожарной безопасности считает, что необходимо усиливать пожарный контроль именно на этих объектах. В том числе увеличивая финансирование и выставляя специальные пожарные посты.

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