Легко отделаны: пожарные просят запретить фасады из горючих материалов

В России необходимо полностью запретить отделку фасадов зданий горючими материалами. Такие предложения подготовлены по итогам международного салона «Комплексная безопасность» и вскоре будут переданы в Минстрой и МЧС, выяснили «Известия». Авторы инициативы указывают, что сейчас многие производственные и складские помещения, жилые и административно-бытовые здания обшиты пластиковыми панелями, которые горят с выделением токсичных веществ. Это опасно и для людей, которые там работают, и для пожарных: за последние 20 лет они стали на 27% чаще погибать из-за токсического поражения дыхательной и нервной систем, рассказали эксперты.

Требования не установлены

В России следует запретить выполнять отделку зданий материалами, которые имеют группу горючести от второй до четвертой, сошлись во мнении участники международного салона «Комплексная безопасность». Соответствующие предложения, сформулированные по итогам форума, вскоре будет направлены в МЧС и Минстрой , сообщили «Известиям» организаторы мероприятия.

Фото: РИА Новости/Алексей Никольский

Согласно ГОСТ, материалы, которые используются в строительстве, имеют несколько степеней горючести — от первой (слабогорючие), до четвертой (сильногорючие). Но строительство, реконструкция и ремонт зачастую проходят с нарушениями. В частности, негорючие стройматериалы заменяются на более дешевые аналоги, заявил на форуме пожарный эксперт Денис Белов. Подобные нарушения наиболее часто выявляются по итогам пожарных аудитов.

Сейчас в России действуют нормы, согласно которым фасадные системы не должны распространять горение, напомнил он «Известиям». Но при этом закон касается не всех зданий: умеренногорючие, нормальногорючие и сильногорючие материалы не запрещено использовать для зданий четвертой степени огнестойкости. А к ним относятся, в частности, здания по легкой, быстровозводимой технологии, которая часто применяется для строительства складов и производств: это сэндвич-панели и металлокаркас.

— Максимально допустимая площадь для них может быть до 25 тыс. кв. м, то есть это довольно большие площади. Сейчас законом к этим зданиям не установлено требований по запрету горючести используемых материалов, — сказал он.

Фото: РИА Новости

Четвертой степени огнестойкости, по его словам, могут быть здания практически любого назначения: производственные, складские помещения, стоянки автомобилей открытого и закрытого типа, жилые здания, общежития, административно-бытовые. Поэтому эксперт призвал дополнить законодательство соответствующим запретом.

Для зданий и сооружений следует использовать исключительно негорючие материалы с максимальным пределом огнестойкости, заявил на форуме эксперт по пожарной безопасности Ассоциации производителей современной минеральной изоляции «РОСИЗОЛ» Алексей Воронин.

— Например, стоит использовать не полимеры, которые могут выделять ядовитые вещества при нагревании, а минеральную вату, которая не горит и не является токсичной, — считает он.

Фото: РИА Новости/Алексей Даничев

Из пластика часто выполнены фасады бизнес-центров, и помимо большой дымообразующей способности и высокого коэффициента распространения пожара он обладает повышенной токсичностью, указал «Известиям» ведущий эксперт Фонда пожарной безопасности Константин Кузнецов.

Ответственность за пожарных

Но даже существующие противопожарные требования при строительстве и эксплуатации зданий соблюдаются не всегда, заявил на форуме гендиректор ООО «Центр противопожарных услуг» Михаил Аникеев.

— Мы часто сталкиваемся с тем, что, например, в документации заявлено, что здание построено из огнестойких материалов, но оказывается, что стены утеплены полистиролом. В итоге пожарная бригада никогда не знает наверняка, с чем столкнется на вызове, — рассказал он.

Сейчас на рынке строительных материалов много фальсификата, поэтому на практике заявленный предел огнестойкости часто оказывается ниже нормы, сообщил «Известиям» Алексей Воронин.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

— Недобросовестные производители могут приносить на испытания в лаборатории один материал, а в массовое производство выпускать другой, — пояснил он. — Кроме того, не всегда корректно проводятся испытания. В итоге материал, который не должен применяться при строительстве и отделке по своим пожарно-техническим характеристикам, повсеместно используется. Самое опасное для людей — это токсичные продукты горения, — пояснил он.

Распространение современных строительных и отделочных материалов на основе полимеров, которые при горении выделяют высокотоксичные вещества, влияет и на состояние здоровья пожарных , заявил на форуме кандидат медицинских наук Андрей Бажин. На органы дыхания приходится 48,2% от общего числа заболеваний пожарных , сообщил он со ссылкой на данные МЧС, опубликованные в 2022 году. Кроме того, за последние 20 лет пожарные стали на 27% чаще погибать по причине токсического поражения дыхательной и нервной систем.

— Попадание дыма от полимеров в легкие даже в небольшом количестве приводит к серьезным заболеваниям органов дыхания, кровообращения, нервной системы, а также может стать причиной инвалидности или гибели, — сказал Андрей Бажин.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Из-за обилия полимерных строительных материалов хватает одной-двух минут в задымленном помещении, чтобы получить смертельное отравление , добавил Алексей Воронин.

— При термодеструкции такие материалы выделяют стирол, хлороводород и цианистый водород — крайне ядовитые вещества, — пояснил он.

Необходимо установить прямую ответственность бизнеса и собственников зданий за гибель людей, которые участвовали в тушении пожара, уверен юрист, правозащитник Константин Ерохин. На форуме он выступил и за введение налоговых льгот для тех, кто возводит здания из огнестойких материалов по аналогии с программами по развитию «зеленого» строительства.

«Известия» направили запросы в Минстрой и МЧС с просьбой оценить вероятность появления таких инициатив.