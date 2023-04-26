Износу потекло: в половине регионов выявили опасные дома из-за переноса капремонта

Около трети домов старой постройки в каждом субъекте России могут находиться в аварийном состоянии из-за отложенного капремонта. Только за неделю общественники выявили 114 находящихся под угрозой строений почти в половине регионов РФ. По каждому они планируют направить обращение в прокуратуру. Впрочем, в Минстрое, вопреки заявлениям экспертов, сообщили «Известиям», что проблема скорее носит единичный характер, а не массовый. При этом всю информацию о сроках проведения или переноса капремонта можно найти на официальных сайтах регионального оператора или ответственного органа власти.

Новый перенос

Из-за участившихся жалоб жителей старых — старше 1959 года постройки — многоквартирных домов на отсутствие капремонта «Народный фронт» провел выборочный мониторинг этой категории жилого фонда. Только за неделю работы (с 10 по 14 апреля) региональным отделениями организации почти в половине субъектов выявлено 114 таких домов, находиться в которых опасно для жизни и здоровья.

— Протекающие крыши, разрушающиеся фасады, трещины в стенах, обваливающиеся потолки — техническое состояние примерно половины таких домов в последние пару лет проверили региональные межведомственные комиссии, но, несмотря на бросающиеся в глаза дефекты, капитальный ремонт в них будет проводиться через 10–15 лет , а то и во второй половине века, — пояснили в движении.

Фото: РИА Новости/Павел Лисицын

К примеру, в Воронеже ремонт дома на улице 9 января регулярно переносили, а сейчас и вовсе отодвинули на 2050–2052 годы . Общественники подсчитали, что таким образом за 100 лет дома его фасадную часть ни разу не ремонтировали.

— Разруха полная, самая большая проблема — это фасад дома, балконы. Обращались с жалобами — никак денег нет. Обещают уже в 2052 году, а управляющая компания вообще ничего не делает, — рассказала «Народному фронту» жительница дома Надежда Разинкина.

В некоторых регионах ситуация, по оценкам общественников, еще хуже: там капремонты не запланированы вообще. Так, в Сыктывкаре в доме 1952 года постройки изношены фасад и фундамент, отваливаются элементы стыков дома и кровли. Запланированные ремонтные работы не проводились, а информация о переносе или новых сроках вовсе отсутствует, подчеркнули в движении.

Два проблемных дома обнаружили и в Тюменской области, где капитальный ремонт также не проводился, а сейчас запланирован на 2053-й. В доме 1960 года постройки на Индустриальной улице эксперты обнаружили трещины в несущих стенах и затопленный подвал.

— По улице Фрунзе жители обращаются с жалобами, что инженерные сети не ремонтировались. Сейчас они находятся в аварийном состоянии (при этом официально таковым оно не признано. — «Известия»), на трубах следы коррозии, подвал затоплен нечистотами, наблюдаются следы сырости, плесени, тошнотворный запах. Из-за постоянного подтопления подвала полы в комнатах проваливаются. Ремонт в ближайшее время не планируется, — говорится в отчете НФ, который есть в распоряжении «Известий».

Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

Аналогичная ситуация в Челябинской области: в Магнитогорске на улице Рубинштейна у жителей последних этажей затапливает квартиры. За последний месяц они несколько раз общались в аварийную службу, но ситуация не изменилась. Капремонт крыши, по данным «Народного фронта», назначен на 2033 год. Представители движения уточнили, что по каждому опасному объекту они обратятся в прокуратуру.

Комплексный вопрос

Общественники утверждают, что аналогичная проблема касается сотен домов по всей стране. При этом, по оценкам главного эксперта «Народного фронта» по ЖКХ Светланы Калининой, речь идет об одной трети домов старой постройки в каждом субъекте РФ, которые «еще вчера требовали капитального ремонта» и сейчас могут находиться в аварийном состоянии.

— Проблема проявилась последние пять месяцев, когда люди увидели, что запланированный капремонт ни в 2021, ни в 2022 году не произошел. Они ходили выяснять ситуацию, и оказалось, что их из краткосрочного плана убрали. Вот они стали бить тревогу через нас . Раньше программы публично были на сайтах реформы ЖКХ и мы могли проконтролировать этот вопрос: выехать и посмотреть, что с домом. Сейчас этой информации нет, и мы узнаем о проблеме лишь из заявлений людей, чей ремонт перенесли на 2053 год, — сказала Светлана Калинина.

Фото: РИА Новости/Максим Богодвид

Срок износа по нормам для любого вида работ — блочного, заливного, шлакоблочного, деревянного строительства — уже давно для этих домов вышел, подчеркнула эксперт. Однако основательного капитального ремонта для этой категории жилого фонда за всё время так и не было, и его проводили лишь там, где уже были аварийные ситуации.

— В целом к сложившейся проблеме привела халатность местных и региональных властей. Они оставляют своих жителей в опасности. Между тем есть примеры, когда принимается региональный закон, позволяющий регулировать деятельность местных фондов капремонта и перераспределять накопленные средства между муниципальными образованиями . За счет этих средств можно отремонтировать такие дома, угрожающие здоровью их жильцов. И уж точно не переносить капремонт на 20 лет, — сказал «Известиям» аналитик НФ Дмитрий Цвич.

Деятельность региональных фондов капремонта регулируется федеральным сводом законов и нормативных актов, в частности — Жилищным кодексом Российской Федерации и приказом Минстроя.

Права жителей

Проблема отложенного капремонта комплексная и может складываться из различных ситуаций: недофинансирование и несбалансированность региональных программ, отсутствие учета фактического состояния элементов жилых зданий, пояснил «Известиям» член Общественного совета при Минстрое России Александр Евсеев. Важной проблемой, по его словам, остается отсутствие единого достоверного источника, который бы собирал информацию о фактических сроках исполнения ремонтных работ.

— Что касается переноса сроков, то периодически такие обращения появляются, возможность в рамках регионального законодательства сдвигать срок проведения ремонтных работ также имеется, но это определенная процедура. Здесь важны позиция собственников и их ответственность, хотя, к сожалению, приходится сталкиваться с тем, что люди эти процедуры не воспринимают всерьез, ждут, что вместо них кто-то решит проблему. У каждого конкретного случая, вероятно, есть свое решение, и оно не всегда типовое, часто индивидуальное , — добавил Александр Евсеев.

Минстрой России в ответ на запрос «Известий» пояснил, что о сроках капитального ремонта сегодня можно узнать в ГИС ЖКХ, на сайте регионального оператора капитального ремонта или органа власти региона, который утверждает региональную программу капитального ремонта. Так, выявленные случаи переноса срока капитального ремонта носят не массовый, а единичный характер.

Сегодня по закону перед проведением капремонта региональный оператор уведомляет о нем собственников, а они на общем собрании должны утвердить виды работ, их стоимость, а также уполномоченное собственниками лицо для участия в приемке работ и подписания актов выполненных работ.

— Перенос сроков капитального ремонта является рабочим моментом и регулируется нормами российского законодательства. Вопрос переноса срока капитального ремонта дома на более поздний или ранний период необходимо рассматривать в каждом отдельном случае, в том числе учитывая полномочия созданных в регионах комиссий по установлению необходимости капитального ремонта домов, — сказали в ведомстве.

Фото: РИА Новости/Наталья Селиверстова



Гендиректор ПАО «ГИТ» Валерий Ковалев считает неэффективной и работу Фонда капитального ремонта — организации, которая собирает с собственников помещений в многоквартирных домах взносы. По его словам, сегодня эти средства, скорее, должны быть направлены на реформу отрасли, а не замораживаться на счетах, иначе сроки будут неминуемо переноситься.

Кроме того, в Минстрое напомнили, что собственники могут в любое время сменить способ формирования фонда капитального ремонта или принять решение о капитальном ремонте дома, учитывая источники финансирования таких работ.

«Известия» направили запрос в региональные фонды капитального ремонта перечисленных регионов.